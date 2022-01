Kyle MacLachlan y Jeff Goldblum, de Hollywood a la pasarela de Milán para desfilar como auténticos modelos

Son dos reputados intérpretes de la meca del cine que han intervenido en un buen número de títulos míticos e inolvidables. Veteranos rostros del celuloide y la pequeña pantalla muy conocidos por el gran público que, ahora y tan apuestos como siempre, demuestran que también saben desfilar como auténticos modelos. Son Kyle MacLachlan y Jeff Goldblum, de 62 años y 69 respectivamente, que este fin de semana sorprendían a propios y extraños tras su aparición en la Fashion Week de Milán para lucir la nueva colección de Prada. El que fuera agente Cooper de Twin Peaks abría la puesta en escena con un abrigo largo de color negro que cubrían sus pantalones azules claro a juego con unos guantes. "¡Gracias! ¡Ha sido un verdadero honor!", se congratulaba después el actor en un emocionado mensaje dirigido al diseñador Raf Simons.

'Twin Peaks' celebra su 30 aniversario con una fiesta organizada por Kyle MacLachlan

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Al protagonista de La Mosca, Jurassic Park e Independence Day también se le veía igual de elegante y sofisticado cuando cerraba la sesión de la prestigiosa marca italiana con un conjunto completamente oscuro, adornos de piel y cuello alto. "Es ropa para hombres reales que hacen que cualquiera se sienta importante", destacaban sus responsables al hablar de los estilismos y sus creaciones. Pero las dos estrellas de Hollywood no eran los únicos nombres conocidos que se subían a la pasarela, ya que a ellos se sumaron los más jóvenes Asa Butterfield (Sex Education, El juego de Ender) y Thomas Brodie-Sangster (El corredor del laberinto, Love actuallly). Sin duda, un golpe de efecto el haber reunido a estos cuatro intérpretes de distintas generaciones fuera de lo que es el rodaje de una serie o película, para mostrar otra faceta a la que no nos tienen acostumbrados.

Kyle MacLachlan, en su mágica mansión de las colinas de Hollywood

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En los últimos meses, Kyle MacLachlan ha sido noticia por el regreso de dos icónicas producciones en las que él participó, como son Dune y Sexo en Nueva York. Recientemente, el ex de Linda Evangelista paseaba de forma inesperada por la alfombra roja de la première en Queensland, Australia, de la cinta de ciencia-ficción dirigida por Dennis Villeneuve y que en los 80 ejecutó David Lynch. Por otro lado, muchos han recordado últimamente su papel en el dramedia de HBO, por la continuación del mismo que ha sido estrenada ya bajo el título de And just like that, de nuevo con Sarah Jessica-Parker al frente. Fue en la tercera temporada de Sex and the City cuando el actor estadounidense dio vida a Trey MacDougal, el atractivo doctor que cautivó al personaje de Charlotte (Kristin Davis) y que incluso logró llevarla al altar, aunque después acabaran divorciándose.

Así fue la boda de Kyle MacLachlan con la relaciones públicas Desiree Gruber

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.