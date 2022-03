¡En su cumpleaños! Maria Borges se une al club de las modelos que son madres en 2021

En los últimos meses, la impresionante Maria Borges, una de las estrellas más destacadas de los últimos desfiles que organizó Victoria's Secret (2013-2017), nos ha mostrado cómo su vida estaba tomando un nuevo rumbo tras confirmar que estaba esperando un bebé. Aunque la discreción en un primer momento se apoderó de ella, no ha podido evitar finalmente su estado. Y no solo hemos podido verla embarazada en distintas fiestas, sino que también ha protagonizado trabajos mostrando su tripita como, por ejemplo, para la firma de complementos Nine West. Ahora, como Karlie Kloss o Naomi Campbell, la modelo angoleña se une al club de las mamás primerizas del mundo de la moda en este 2021, pues ya ha dado a luz.

El mejor regalo de cumpleaños

Y la noticia no podía haber llegado en mejor momento, pues el nacimiento se produjo el mismo día que Maria Borges (28 de octubre de 1992, Luanda) cumplía 29 años. “Habla a la existencia ... Todo lo que quería para mi regalo de cumpleaños 🎁 llegó justo a tiempo. Bienvenida a mi hija, Athena 💕 Le deseo Salud y Conocimiento, y el Dinero seguirá”, comenta la modelo junto a una imagen en la que se pueden ver la huella de los piececitos de su recién nacida, así como todos los datos relativos a la pequeña como la hora en la se produjo el parto (4:15 am), la fecha (28/10/21) o el peso (7 libras y 14 onzas). Rápidamente, las reacciones no se han hecho esperar y modelos como Martha Hunt, Ophelie Guillermand, Alessandra Ambrosio o Cindy Bruna han querido felicitar a la nueva mamá.

Mamás primerizas en 2021

2020 fue un año sin precedentes en el que se vivió un auténtico baby boom entre las estrellas de la moda. Sin embargo, parece que el 2021 va camino de experimentar el mismo fenómeno. De hecho, son muchas las modelos que desde el pasado mes de enero se han convertido en madres. Además de las mencionadas Karlie Kloss y Naomi Campbell, también ha sido mamá Toni Garrn. La modelo alemana, junto pareja, el actor británico Alex Pettyfer, daba a luz una niña, Luca Malailka, el pasado mes de julio. Como ella, otras superestrellas de las pasarelas y campañas publicitarias se han estrenado en la maternidad como las españolas Marina Pérez o Amanda Moreno, la húngara Eniko Mihalik, la francesa Pauline Hoarau, la letona Ginta Lapina, la neozelandesa Georgia Fowler o la estadounidense Devon Windsor.