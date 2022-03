Claudia Schiffer recrea su look favorito de pasarela 30 años después La supermodelo ha lanzado una colección cápsula con versiones actualizadas de los vestidos que han marcado su intachable carrera

A sus recién cumplidos 51 años, Claudia Schiffer no se estanca en la estela de su impecable trayectoria como supermodelo de los noventa y mira más allá del horizonte para explorar terrenos profesionales en los que pueda poner en práctica sus conocimientos de insider sobre la industria de la moda. No sorprende que, siendo protagonista de tantos desfiles icónicos, parte de la inspiración nazca de sus mismas vivencias. Tras recuperar un impactante vestidazo azul de 1994 para el lanzamiento de su propia muñeca Barbie, consigue el título de experta en reciclaje de looks vintage gracias a su más reciente emprendimiento. La supermodelo ha decidido revivir su momentazo de pasarela más memorable al recrear con 30 años de diferencia el estilismo que marcó su carrera.

Su vestido más querido... ¡Puede ser tuyo!

Al igual que con aquel vestido azul, la top alemana no recupera el look tal y como esperas, buscando en el fondo de su armario o pidiéndolo al diseñador de turno. El rescate tiene que ver, más bien, con otra de sus aventuras empresariales. Se trata de una colaboración de moda con Réalisation Par que le ha permitido versionar las piezas preciadas de su carrera como modelo: "El vestido de verano definitivo y también mi prenda favorita de la nueva colección #SuperReal. Inspirada en uno de mis momentos favoritos de la pasarela de los noventa", comentó Schiffer sobre este vestido de lunares rojos con volante en escote. No fue difícil descifrar de dónde se extrae este lookazo de inspiración flamenca, pues pertenece a la colección Primavera/Verano 1992 de Valentino, el hito profesional que la llevó al estrellato.

La nostálgica colección inspirada en la década de las top models ofrece un total de 13 piezas de edición limitada, todas basadas en el estilo personal de Schiffer bajo los nombres de sus seres queridos. Esta nueva gama incluye la falda larga de seda Poppy, segundo nombre de su hija mayor; un slip dress de margaritas llamado Cosima, su hija mediana, y el vestido blanco con estampado de lunares rojos (290 euros) bautizado Claudia, como la misma supermodelo. Con esta cápsula retro, la firma de culto fundada por Alexandra Spencer y Teale Talbot busca dar un giro moderno a los códigos que marcaron las eras que hoy nos inspiran, una fórmula que captó la atención de referentes de moda actuales como Emily Ratajkowski o Hailey Bieber.

Claudia Schiffer, icono para las más jóvenes

Reinventarse es parte de la vida de cualquier celebrity multitalentosa, especialmente en el mundo del modelaje, donde la edad juega muchas veces en contra de sus protagonistas veteranas. Por ello, Claudia Schiffer e incluso otras compañeras de profesión más jóvenes, como Karlie Kloss, han cogido inspiración de sus hijos para emprender nuevos caminos laborales. De hecho, Schiffer confesó al momento del lanzamiento de su colección que su hija de 16 años había tenido la idea de rescatar estos estilismos icónicos: "Fue mi Clemmie quien me llamó la atención por primera vez sobre la marca Réalisation y me sugirió que colaboramos. ... La década de los noventa es la década de la que todo el mundo habla en este momento. Así que nos inspiramos en las piezas originales de los noventa en mi guardarropa de archivo". ¿Futura alianza madre-hija en camino o estamos ante el futuro relevo de la gran supermodelo?