Tras 'recuperar' su vestido de hace 26 años, Claudia impacta con el mono que hace tipazo

Hay una serie de nombres de modelos que siempre estarán grabados en la historia de la moda por la relevancia que han tenido en la industria. Si nos remontamos a los años 90, algunos de los que encontraríamos serían Cindy Crawford, Naomi Campbell y, por supuesto, Claudia Schiffer. La alemana, que fue una de las responsables de una época conocida como la era de las supermodelos sigue siendo una de las figuras más influyentes de su sector. Hasta el punto de que la propia Mattel, firma de la famosa Barbie, creo dos muñecas imitando a la maniquí luciendo sus looks más icónicos; uno de ellos, un vestido azul con el que impactó en la pasarela de París hace 26 años. Y es que con una carrera que ha transcurrido entre desfiles y siempre acompañada de los mejores estilistas y fotógrafos del mundo, la top model es toda una experta en acertar con sus elecciones y es algo que hemos podido comprobar esta semana cuando ha acudido a una entrega de premios en Londres. Ocasión que ha aprovechado para estrenar un mono 'efecto piel' de Chanel con el que conseguía presumir de tipazo a través de una de las tendencias más buscadas de la temporada.

VER GALERÍA

- En exclusiva, Claudia Schiffer celebra con ¡HOLA! sus fabulosos cincuenta años

Fue el 3 de mayo de 2019 cuando el mono azul marino de la top model hizo acto de presencia por primera vez en pasarela. Una de las piezas más sorprendentes de la Colección Crucero 2020 que tuvo lugar -como viene siendo habitual- en el Grand Palais de París, ya que la firma francesa suele relacionarse con el tweed y los tejidos más cañeros aparecen en todo caso en bolsos y complementos. Sin embargo, el mono azul marino no pasó desapercibido a la alemana. Ni tampoco la forma de ser lucido en el show, ya que tomó buena nota de los accesorios.

VER GALERÍA

A su estilo

Aunque para el desfile de moda se combinó con un cinturón negro a contraste con la clásica doble 'C' entrelazada, Claudia prefirió alejarse de la logomanía y marcar el talle con un lazo del mismo tejido que anudó por delante. Por lo que se benefició del efecto monocolor sin que el complemento dividiera la silueta. Si bien no incluyó el bolso en su look, los zapatos fueron exactamente los mismos que salieron en la pasarela: un modelo de tacón intermedio con la punta afilada en color rojo y pulsera a mitad del empeine en negro, a juego con el talón.

VER GALERÍA

Una colección muy variada

Claudia siente auténtica pasión por estos looks de una pieza, una prenda que hasta hace unos años, no tenía cabida en su armario. Sin embargo, parece que la tendencia no solo ha conseguido convencer a la supermodelo de que le diera una oportunidad, sino que comienza a coleccionar diferentes diseños. Si este miércoles apostó por el azulado, en 2017 acudía también a un desfile de Chanel con la versión más informal: en tejido vaquero y con bordados blancos. También ese mismo año sorprendió en la firma de su libro con un conjunto de dos piezas estilo cuero muy similar a su nueva adquisición.