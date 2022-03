Naomi Campbell celebra el primer cumplemés de su hija, cuyo nacimiento sorprendió

El pasado 18 de mayo a mediodía, Naomi Campbell emocionaba a todos sus seguidores al publicar en su perfil social que había sido madre por primera vez. El inesperado anuncio (muy pocos conocían que la supermodelo de los noventa iba a estrenarse en la maternidad, pues lo había mantenido en secreto) se produjo mediante una bella fotografía en la que se veían los piececitos de la recién nacida. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”, escribía la británica sobre el nacimiento de su hija tan solo cuatro días antes de cumplir 51 años.

El primer cumplemés de un nacimiento que generó numerosas reacciones

Hoy, celebramos el primer cumplemés del anuncio de este nacimiento que generó numerosas reacciones. Y es que tras darse a conocer la noticia, las felicitaciones no se hicieron esperar entre familiares y amigos. Sin duda, una de las más emotivas fue la de la madre de Naomi Campbell, Valerie Morris. Tras ser etiquetada en la fotografía que compartió la supermodelo, ella también quiso publicar esta imagen y acompañarla de un dulce mensaje: "Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela❤️😍".

Las primeras declaraciones de Naomi Campbell como madre

"Hola queridos míos, muchas gracias por los deseos previos de cumpleaños ... y por mi nuevo capítulo como madre, me siento honrada y humilde", fueron las primeras palabras de la supermodelo tras confirmar su maternidad y como respuesta a las numerosas felicitaciones. Además de la su madre, una de las primeras en reaccionar a la noticia fue Donatella Versace, con quien posee una buenísima amistad y a la que considera como su "hermana como elección". "Naomi, ¡¡hoy paso de ser hermana a ser tía!! Estoy tan tan tan feliz por ti y ¡¡no puedo esperar para conocerla!! Mucho mucho amor, Donatella y Allegra 😘😘😘😘", escribió la diseñadora italiana.

"¡¡¡¡¡Ay Dios mío!!!!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todos lados", precisó Marc Jacobs, otro de los grandes amigos que tiene en la moda. A ellos, se unieron otros creadores para expresar su alegría con emoticonos de corazones, tal y como Diane Von Furstenberg, Kim Jones o Riccardo Tisci. Muestras de cariño a las que se unieron las de otras modelos, como Winnie Harlow, Helena Christensen, Claudia Schiffer o Adut Akech."Tengo la oportunidad de ser hermana mayor de otro hermoso ángel. Felicidades mamá, no puedo esperar a conocer a la bebé 🥺❤️❤️❤️", comentó esta última.

La discreción se apoderó de este nacimiento

Aunque quiso compartir con todos sus seguidores la llegada al mundo de su pequeña, Naomi, que poco más de un mes antes del feliz acontecimiento participaba en un desfile viral de moda por las calles de Nueva York, ha sido muy discreta a la hora de comentar detalles sobre esta 'noticia bomba'. No obstante, una semana después desveló en un nuevo vídeo en No Filter (su canal de YouTube) que durante su nacimiento hubo 'banda sonora'. "La música es como... en mis momentos más especiales, sabes que acabo de ser mamá, estaba sonando Bob Marley. Esas son mis raíces, ¿sabes? Son mis raíces", precisó.