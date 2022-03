Las declaraciones de Gigi sobre la maternidad que rompen todos los tópicos

El parón en la industria de la moda ha permitido que muchas de las modelos más famosas del mundo hayan aprovechado la pausa de sus respectivas carreras para estrenarse en la maternidad. Sus nombres nos resultan tan familiares por la pasarela como por campañas para marcas reconocidas a nivel mundial: Romee Strijd, Emily Ratajkowski, Elsa Hosk o Coco Rocha. Ellas son solo algunas de las que han pasado los últimos meses mostrándonos los avances de sus embarazos. Y, la pregunta de si después de ampliar la familia retomarían su trabajo como antes nos la ha respondido, por lo pronto, Gigi Hadid. Con la gran ayuda de su pareja Zayn Malik y su madre Yolanda, la maniquí habría encontrado el momento de volver a retomar su profesión justo antes de la Navidad. Aunque este jueves habría sido la fecha oficial de su retorno, ha querido aprovechar para reivindicar que, más que volver al sector, estaría trabajando por partida doble.

Con un vídeo que ha compartido en su perfil, Gigi ha hecho una reflexión de la más natural de las maneras. Algo que de siempre ha conquistado a su comunidad de seguidores que saben que su ídolo opta por mostrarse tal y como es. "Diría que estoy de vuelta al trabajo, pero ser madre es un trabajo como ningún otro", escribió la modelo acompañando el pequeño clip en el que aparecía apoyada en un sofá. Por esa razón, quiso especificar su retorno con otra frase más que aclarara que, más que a volver a la actividad, habría recuperado parte de su agenda de maniquí: "Vuelta a la oficina".

Desmitificando la maternidad

Por muy extendida que está la imagen de la 'supermamá', cada vez son mas las celebridades que buscan romper con el estereotipo tan idealizado que existe alrededor de la maternidad. Katy Perry fue una de ellas al comentar que físicamente no se encontraba en su mejor momento. Aunque no tenemos que irnos tan lejos, la propia Natalia Sánchez y su marido Marc Clotet relatan con humor cómo es el día a día de su familia. Gigi no es la excepción. Al poco de dar a luz a su pequeña, el círculo más cercano de la modelo habló de lo implicada que estaba en la crianza y, a la vez, lo duro que le estaba resultando por el cansancio que experimentaba.

Yolanda, el gran apoyo

En esta ocasión, la hija de Gigi y Zayn no se quedó con el padre, sino con la implicadísima abuela. Yolanda se encargó de subir una tierna imagen en la que aparecía acunando a su nieta. "Hemos pasado el día juntas mientras mamá estaba fuera", explicó revelando el misterio de quién se había quedado al cargo de la pequeña. Y es que la pareja compró un rancho muy cercano al de la exmodelo, quien les recomendó el lugar por estar en plena naturaleza, lejos de la ajetreada vida de la ciudad, y próximo a su hogar, para que pudiera ayudarles cuando los compromisos laborales les reclamaran.