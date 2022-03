¿Cómo están siendo las primeras semanas de Gigi Hadid como madre?

Desde que Gigi Hadid anunció que se iba a convertir en madre, no hay día que sus seguidores no se derritan de amor. La modelo no solo conquistó a su comunidad de fans con el shooting digno de revista presumiendo de barriguita. También la primera foto de la manito de su pequeña se convirtió en una de las estampas más emocionantes de 2020. Y es que aunque está siendo una temporada peculiar por la crisis sanitaria, la modelo (y muchas de sus compañeras de profesión como Romee Strijd) siempre lo recordará como el año en el que se convirtió en mamá. Además, lo lleva con mucho orgullo si recordamos que hace unos días estrenó un regalo personalizado que daba a entender ese mensaje. Pero además, la maniquí estaría totalmente volcada en la crianza de su pequeña, algo que no nos sorprende sabiendo que es muy familiar.

Según E! Online, una fuente del entorno de la modelo ha revelado que, aunque está muy cansada, está siendo una madre genial. Y es que cada vez son más las celebridades que rompen con esa imagen idealizada de la maternidad, revelando los momentos más complicados de la experiencia. Gigi no es la excepción. Si bien las dos primeras semanas fueron muy duras por el cambio, lo cierto es que está totalmente eufórica de haberse convertido en madre, afirma el diario según los testimonios en exclusiva. Claro que el papel de Yolanda Hadid estaría siendo fundamental.

Yolanda, vecina y abuela

La abuela primeriza no solo les aconsejó a Gigi y Zayn comprar una granja cerca de la suya para poder criar a su pequeña, un lugar alejado de los fotógrafos para que tuviera una infancia normal. Es algo que a los dos les animó, ya que son conscientes de lo difícil que es mantener una vida cotidiana sin apenas privacidad. Aunque también es una forma de estar próximos en el caso de que necesitaran cualquier cosa. Y es que Yolanda se está dedicando a ayudar a su hija en este momento tan especial.

Una tía muy comprometida

El apoyo de la familia es fundamental, no solo por parte de la exmodelo que está echándole una mano a la pareja. Bella también estaría encantada con su papel de tía. La modelo, que fue una de las estrellas del último desfile de la firma lencera de Rihanna, sería la encargada de completar el armario de la pequeña. Según la fuente, no solo se emocionó profundamente cuando la vio por primera vez, sino que "se lo está pasando genial yendo de compras para ella y vistiéndole". También Mohamed y Anwar están participando activamente, aunque Gigi y Zayn procuran mantener el círculo de contactos reducido al mínimo imprescindible. Por la crisis sanitaria, prefieren esperar por el momento antes de reunirse con amigos y otros familiares.

