La felicidad de la modelo activista Sara Ziff ante el anticipado nacimiento de su bebé

Su actitud reivindicativa ha sido fundamental para proteger los derechos de la profesión de modelo con la fundación de Model Alliance en 2012. Sara Ziff se lanzó a esta iniciativa sin ánimo de lucro y con ello cambión la industría siendo un referente para todos aquellos que quieren probar suerte en el mundo de la moda. Ahora, la estadounidense, de 37 años, ocupa los titulares de prenda por algo muy diferente, pero muy importante para ella en el ámbito personal. Unas semanas antes de lo imprevisto, la felicidad es máxima ante el nacimiento de su hija, que le ha convertido en mamá primeriza sumándose así al baby boom que vive la industria. Un notición que acompaña a meses en los que ha compartido con todos sus seguidores la evolución de su embarazo desde que lo anunciara el pasado 24 de agosto.

Ha desvelado el nombre de su hija y mostrado sus primeras fotos

"Bienvenida, Augusta Adeline Ziff. Con un peso de 2,86 kilos, Gus llegó un par de semanas antes hoy a las 11:10 am. Todo el mundo está sano y bien", precisa la Sara Ziff junto al primer álbum de fotos de la pequeña, que es retratada por su también emocionado papá. Hace unos días, el 30 de octubre, la modelo compartía una imagen embarazada junto a su marido en Catskills (Nueva York) que reflejaba lo mucho que había cambiado su vida en 12 meses: "Hoy hace un año fuimos a nuestra primera cita. Ahora estamos en nuestra última escapada antes del bebé. Vaya, pueden pasar muchas cosas en un año". Durante este periodo de tiempo, la pareja se casó en una boda que se celebró el pasado 23 de julio en la estación de Manitou (parada de servicio limitado en la línea Hudson del Metro North Railroad en el condado de Putman, NY). Para la ocasión, ella lució un estilísimo en el colaboró su amiga, modelo y actriz Caitriona Balfe, protagonista de la serie Outlander.

El nacimiento de Model Alliance

“Aunque he sido muy afortunada en mi carrera como modelo, he visto de primera mano cómo la industria [de la moda] a menudo no tiene en cuenta la legislación laboral infantil, carece de transparencia financiera, fomenta los trastornos de alimentación y tolera ciegamente el abuso sexual en el lugar de trabajo. La exitosas carreras de supermodelos de alto nivel no representan la realidad de la mayoría de los modelos que trabajan, que son jóvenes, en su mayoría mujeres, y vulnerables”. Con esta declaración, Sara Ziff (en la imagen) aclara los motivos que le llevaron a fundar Model Alliance (en 2012), organización sin ánimo de lucro para proteger los derechos de los modelos.

Una de sus iniciativas más comentadas tuvo lugar a principios de 2017 y se hizo viral. Consistió en promover una carta, que firmaron más de 60 modelos, en la que se hacía un llamamiento a la New York Fashion Week. En ella, se criticaba la tiranía de las tallas sobre la pasarela, hecho que provoca que muchas mujeres sufran desórdenes alimenticios para poder trabajar, tal y como confirmaba un estudio publicado por International Jourdal of Eating Disorders.