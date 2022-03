El 'ángel' Elsa Hosk se sincera embarazada en su posado más natural

Durante semanas, el ángel sueco de la firma de lencería Victoria's Secret Elsa Hosk jugó al despiste disimulando su silueta a través de estratégicos estilismos de corte oversize y, sobre todo, en color negro. Nada hacía presagiar el notición con el que sorprendió a todos sus seguidores a finales de septiembre al desvelar que estaba embarazada. Lo hizo en un sensual posado donde era fotografiada al desnudo y presumiendo de su nueva figura, pues ya era más que evidente su estado. Pocos días después, la supermodelo desvelaba un misterio al confirmar que el bebé que tendrá junto a su novio, Tom Daly, será una niña. Ahora, ha protagoniza su sesión de fotos más natural, presumiendo de su tripita y lanzando un mensaje a su hija.

Una imagen muy natural sin apenas maquillaje

En las nuevas imágenes que ha querido compartir, el ángel Elsa Hosk posa con un beauty look muy relajado, pues, de hecho, podría decirse que no lleva maquillaje. Además, lejos de los voluminosos y ondulados peinados que acompañaban a su imagen sobre la pasarela de Victoria's Secret, la modelo se decanta por dejar su media melena rubia con un rizo muy natural. Además, su estilismo también aporta frescura al apostar por prendas desenfadadas, ya que opta por combinar un pantalón de algodón con canalé (233 euros) y un cárdigan abotonado (agotado), de Totême, junto con unos zapatillas de tendencia, el modelo Air Max 2090 de Nike (100 euros, aproximadamente).

Paula Echevarría y Elsa Hosk: duelo de estilo premamá con minivestido y botas

Un tierno mensaje que ha emocionado

Sin embargo, ha habido un detalle que ha entusiasmado a todos sus más de 6,3 millones de seguidores que va más allá de su estilismo desenfadado y de tendencia o de su natural maquillaje y peinado. Junto a estas cinco instantáneas, Elsa Hosk ha querido lanzar un tierno mensaje dedicado al bebé que tiene en su vientre. "Already love u the most" ("Ya te amo lo máximo"), precisa la supermodelo sueca, de 31 años.

Elsa Hosk y Tom Daly, dos enamorados en la Gran Manzana

Unas sentidas palabras que lanza a su tripita como recrea en la imagen que encabeza este álbum fotográfico, en la que baja su cabeza admirando su barriguita mientras la abraza con sus manos. Las reacciones de cariño en comentarios no se han hecho esperar (¡hasta más de 500 mensajes ha recibido en 18 horas!), entre ellas las de compañeras de profesión como Romee Strijd o Jacquelyn Jablonski.