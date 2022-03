El 'ángel' Elsa Hosk desvela su secreto mejor guardado: ¡Está embarazada! La modelo sueca y su pareja, Tom Daly, no han dado a conocer el embarazo hasta ahora, que ya es más que evidente y ha impactado a sus seguidores

Impactados. Los seguidores del ángel Elsa Hosk no han podido evitar sorprenderse ante el notición que ha desvelado con su último trabajo fotográfico. En unas imágenes donde desnuda parte de su cuerpo (y que ha querido compartir en su perfil con todos sus fans), la modelo sueca de Victoria's Secret, de 31 años y pareja del empresario Tom Daly, muestra una ya abultada tripita que confirma que está esperando su primer hijo. Un estado que ha mantenido en secreto, por lo que el impacto ha sido aún mayor. De este modo, se une al baby boom que está experimentando el mundo de la moda en 2020 y, por ejemplo, sigue los pasos de otra embajadora de la firma estadounidense de lencería, la holandesa Romee Strijd, que será mamá primeriza próximamente.

"He mantenido este ángel en mi vientre en secreto por un tiempo... 👼🏻 ¡¡¡Me siento más que emocionada y afortunada de tener un bebé y comenzar el próximo capítulo de la vida con el hombre de mis sueños!!!! A mitad de camino, Tom Daly ❤️", publica la modelo de Victoria's Secret en su perfil junto a unas fotografías en las que aparece desnuda cubriendo su pecho con una mano y sosteniendo con otra su tripita. Como confiesa, no ha querido que su nuevo estado se desvelara hasta ese momento. De hecho, Elsa Hosk ha jugado al despiste en sus paseos por Nueva York de los últimos meses a través de looks en los que apostaba por prendas holgadas y, sobre todo, en color negro.

Sorprende también a sus compañeras de Victoria's Secret

Las reacciones no se han hecho esperar y, en menos de 1 hora, sus palabras ya tenían más de 4.000 felicitaciones. Muchas de ellas, de compañeras de pasarela y amigas: "No puedo esperar para encuentros de juegos" (Romee Strijd); "Felicidades" (Irina Shayk); "Enhorabuena" (Emily Ratajkowski); "¡¡¡Muy emocionada ante un nuevo pequeño ángel!!! ¡¡¡Felicidades a ti y a Tom!!! ¡¡¡Qué emocionante nueva aventura!!!" (Shanina Shaik); "¡Dios mío!" (Taylor Hill); "Enhorabuena, Elsa" (Sara Sampaio); "Felicidades ángel" (Blanca Padilla); "Felicidades amor. Muy feliz por ti" (Ariadne Artiles); ¡¡¡Aaaah felicidades, Elsa!!! ¡¡Muy feliz por ti!! También tu bebé será el más estiloso en el mundo" (Nadine Leopold)...

Sus hitos como modelo

A sus 31 años (7 de noviembre de 1988, Estocolmo), Elsa Hosk se ha convertido en una de las supermodelos más cotizadas en el mundo. Su evolución dentro de las filas de Victoria's Secret ha sido impactante desde que participara en su primer desfile para la firma en 2012. Primero, se convirtió en portavoz de la línea PINK y, en 2015, recibió su título oficial como ángel. Desde entonces ha tenido el privilegio de protagonizar destacados momentos dentro del show anual de la compañía, como abrir la presentación de 2016, lucir el diseño exclusivo de Swarovski en 2017 o el Fantasy Bra en 2018 (último año en el que este sello organizaba su pasarela).