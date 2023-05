¡Nuestros lectores lo han decidido! El mejor look del Festival de Cannes 2023 es... Carlota Casiraghi, Elsa Hosk, Beatrice Borromeo, Natalie Portman... Solo una ha conseguido ser la ganadora gracias a vuestros votos

Una de las grandes citas de la moda durante el mes de mayo (con el permiso de la gala MET o los desfiles de las colecciones Crucero) es el Festival de Cannes. Por su alfombra roja podemos deleitarnos con auténticos lookazos, muchos de ellos marcados por el ingenio; algo que pudimos comprobar de los días 16 al 27 durante su 76ª edición. Sin embargo, de todas las invitadas que vimos solo una fue la que llevó el mejor look, tal y como han señalado los lectores de ¡HOLA! tras una emocionante votación. Carlota Casiraghi, Elsa Hosk, Beatrice Borromeo, Jennifer Lawrence, Amaia Salamanca, Natalie Portman, Rosie Huntington-Whiteley, Eva Longoria… Solo una ha sido la ganadora.

El triunfo de Elsa Hosk

Desde el primer momento, la votación tuvo una clara ganadora, Elsa Hosk. Con un 28% de los votos, el exángel de Victoria’s Secret se convierte en la triunfadora con su diseño que generaba una ilusión óptica. En concreto durante el estreno de la película La Passion De Dobin Bouffant, la supermodelo sueca lució una innvovadora creación de Victor & Rolf Alta Costura (colección Primavera/Verano 2023) que estaba deconstruida y simulaba ser dos vestidos en realidad o un vestido sobre un corsé lencero. Para culminar su look, lució joyas de Alta Joyería de Messika: chocker Divine Enigma de la colección Beyond The Light, anillo de la misma colección, y anillo de diamantes esmeralda y pera Toi & Moi.

Natalie Portman y su vestido histórico sobre la alfombra roja

La segunda posición de esta votación fue para Natalie Portman con un 20% del resultado final. La actriz israelí presentó la película May December con un vestido que recordaba a la época dorada de Hollywood. En concreto, lució un impactante diseño de Dior que recreaba el icónico e histórico modelo Junon que el fundador de este sello francés ideó en 1949. Lo más llamativo era su escote palabra de honor realzado con lentejuelas y su falda que superponía grandes pétalos con cristales bordados. Para culminar su estilismo, añadió elegantes joyas de Chopard.

Beatrice Borromeo, en el trío de cabeza

Por su parte, el tercer puesto de este ránking fue para Beatrice Borromeo. La elegante royal, esposa de Pierre Casiraghi, fue una de las invitadas que se dejó ver en la jornada inaugural de la 76ª edición del Festival de Cannes. Para esta destacada cita, optó por un vestido en guipur con motivos florales y con pronunciado escote de Dior Alta Costura (colección Otoño/Invierno 2022-2023).

Todas las invitadas que participaban en esta votación

Tras este trío de cabeza, la votación quedó de la siguiente manera (y en este orden): Jennifer Lawrence, Alicia Vikander, Amaia Salamanca, Rosie Huntington-Whiteley, Marta Lozano, Irina Shayk, Sofia Carson, Carlota Casiraghi, Eva Longoria, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Gigi Hadid y Lily-Rose Depp.