¡Solo una invitada llevó el mejor look a la gala MET! Nuestros lectores lo han decidido De Penélope Cruz a Carlota Casiraghi, solo una de las presentes en esta gran noche de la moda ha sido la gran triunfadora

Como manda la tradición, el primer lunes de mayo se celebró en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York la gala MET, que, esta edición de 2023, presentaba la exposición Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty. Con esta muestra, también se adoptaba un dress code que se ciñó a ser un homenaje al diseñador alemán, fallecido en 2019, pero que dejó un incuestionable legado en el mundo de la moda. Centenares de invitados se dieron cita en la escalinata de este monumental edificio situado en la Quinta Avenida. Allí, todos ellos no solo protagonizaron grandes noticiones, sino que también mostraron sus mejores galas sobre una alfombra tricolor, desde apuestas vintage a innovadoras creaciones. Sin embargo, de entre las presentes, solo una ha sido la que ha llevado el mejor look según los lectores de ¡HOLA!

El triunfo imparable del estilo de Carlota Casiraghi

Siempre que ha acudido a la gala MET (la primera vez fue en 2016), Carlota Casiraghi ha demostrado que las royals también triunfan sobre la alfombra roja. Y, en su caso particular, aún más, pues es una de las mujeres de la realeza con un estilo más admirado. En la edición de 2023 de esta gran noche de la moda, la hija mayor de Carolina de Mónaco se ha convertido en la que ha llevado el mejor look según los votos de los lectores de ¡HOLA!, quienes le otorgan el primer puesto con un 23% de la votación final. Para esta gran gala, la Princesa monegasca lució un diseño de Chanel compuesto por un vestido de encaje que se adornaba con lazos frontales, el cual era transparente y permitía ver bajo el mismo unos pantalones pitillo. Lo combinó con un clutch guateado y peep toes a juego.

La gran noche de Penélope Cruz

Una de las grandes estrellas de la noche fue Penélope Cruz. La actriz española, que ejercía como coanfitriona de la gala, estaba espectacular con una creación que fichó en los archivos de las creaciones más icónicas de Karl Lagerfeld para Chanel. En concreto, apostó por un diseño nupcial con capucha y ricos bordados que lució sobre la pasarela la modelo Inès de la Fressange en el desfile de Primavera/Verano 1988. La madrileña lo personalizó con un cinturón con logo y hebilla de perla. Su elección hace que ocupe la segunda posición de este ránking con un 18% de los votos de nuestros lectores.

La tercera invitada mejor vestida

Por su parte, Jennifer Lopez ocupa el tercer puesto con el 13% de los votos. Para esta gran noche de la moda, la cantante y actriz neoyorquina lució un conjunto de top halter con escote en 'V' invertida, fajín y doble cola muy larga, que contrastaba con una falda rosa satinada. Se trataba de una creación de Ralph Lauren, que acompañó de un teatral sombrero tipo fascinator con red que difuminaba parte de su rostro.

¿Quiénes participaban en esta votación?

Tras los tres primeros puestos de cabeza, la votación quedó de la siguiente manera. Tras el tercer lugar, se encontraban (en este orden), Nicola Peltz, Dua Lipa, Nicole Kidman, Naomi Campbell, Olivia Wilde, Miranda Kerr, Kate Moss, Kendall Jenner, Camila Morrone, Sienna Miller, Gigi Hadid, Karlie Kloss y Sydney Sweeney.

