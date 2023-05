El look de encaje de Carlota Casiraghi, la 'royal' que siempre triunfa en la Gala MET

Actrices, cantantes, modelos e influencers son las invitadas habituales a galas y entregas de premios, pero no sucede lo mismo con las royals, que suelen mantenerse al margen de estos eventos de alfombra roja... con una excepción: Carlota Casiraghi y la Gala MET. La hija de Carolina de Mónaco, muy vinculada con la industria, sí ha acudido en varias ocasiones a este evento que pone en valor la historia de la moda. La vimos en 2016 con un vestidazo multicolor de Gucci, en 2018 y 2019 con looks roqueros y rodeada de top models, y ahora vuelve al Museo Metropolitano para apoyar la exposición que rinde tributo al que fuera uno de sus diseñadores de cabecera, Karl Lagerfeld. Carlota, que es embajadora de Chanel desde 2021, lleva vistiendo diseños de la maison desde hace décadas. Por ello, resulta natural que no quisiera perderse la inauguración de Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, la retrospectiva de la obra de Lagerfeld, que fue el director creativo en la firma francesa desde 1983 hasta su muerte, el 19 de febrero de 2019.

Estilo 'royal' en la alfombra roja

Mientras muchas celebrities aprovechan la alfombra roja de la Gala MET para lucir los looks más atrevidos e irreverentes de todo el año -esta noche hemos visto a Jared Leto disfrazado de gato en honor a la mascota de Lagerfeld, Choupette-, Carlota Casiraghi ha preferido mantener la elegancia que suele definir su estilo. Así, ha llevado un conjunto negro, el color que nunca falla, compuesto por varias piezas de encaje que conformaban un vestido semitransparente bajo el que se intuía un pantalón pitillo. El diseño cuenta con los reconocibles lazos de Chanel y también con un escote Bardot que pone la nota de tendencia; una combinación de detalles atemporal y perfecta.

Para sumar centímetros de altura y lograr que el vestido le favoreciera todavía más, Carlota ha añadido unas sandalias de plataforma, también en negro. Del mismo color era el bolso guateado de Chanel que ha llevado a modo de clutch, así como su manicura. Un maquillaje muy natural y un moño alto de estilo bailarina completaban este look ideal con el que ha posado junto a otras embajadoras de la maison: Kristen Stewart, Sofia Coppola y Marion Cotillard.

