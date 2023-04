Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, será la invitada especial a la Gala MET de este año

Karl Lagerfeld tenía tres pasiones confesas: la moda, la fotografía y su gata Choupette. El que fue director creativo de Fendi, Chanel y su propia firma, trabajaba incansablemente creando hasta doce colecciones al año, un ritmo frenético que le llevó a vivir constantemente viajando. Y en todas sus aventuras siempre le acompañaba su adorable mascota, una gata de raza birmana que se convirtió en su inseparable amiga e incluso en fuente de inspiración para sus colecciones. No es de extrañar que la organización de la Gala MET le haya hecho llegar una invitación a este animal, convertido ahora en toda una estrella.

Esta vez, el Museo Metropolitano de Nueva York dedicará la temática de su alfombra roja, así como de su exposición temporal, al Káiser y el legado que dejó en la industria. Bajo el título Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, inaugurarán en mayo una exhibición donde se podrán ver los bocetos del diseñador y más de 150 piezas creadas por él. Es de esperar que los looks de las celebrities se inspiren por tanto en el universo del modisto alemán y seguro que no faltan guiños a Choputte, a quien podríamos ver desfilar, pues es una de las invitadas más esperadas.

Con más de 134.000 seguidores en redes sociales, la mascota de Karl Lagerfeld se ha convertido en toda una influencer. Aunque ya contaba con un buen número de fans antes de la muerte del diseñador, en 2019. Choupette, que tiene ahora doce años, estuvo junto a él desde que era tan solo una cría. Su vida transcurría siempre a su lado, viajando en avión privado, visitando la oficina, protagonizando y asistiendo a diversas sesiones de fotos... Era tan importante para este genio de la moda, que terminó convirtiéndola en una de sus principales herederas: se estima que el animal recibió de 150 a 300 millones de dólares tras el fallecimiento de su dueño.

Algunas de las colecciones del Káiser para su firma homónima han estado inspiradas en su gata, siendo su silueta la protagonista de bolsos, gafas de sol, guantes, pañuelos... Ahora Chopuette (que en francés significa 'cariño') lleva una vida algo más tranquila junto a Françoise Caçote, ama de llaves del diseñador, quien se encarga ahora de su cuidado. Probablemente será ella quien decida si asistirá o no junto a la gata el próximo lunes 1 de mayo a la gala. Lo haga o no, seguro que el animal estará presente en las piezas que lleven los asistentes.