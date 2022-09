La industria de la moda homenajea a Karl Lagerfeld: será el protagonista de la Gala MET 2023

Como cada año, el Museo Metropolitano de Nueva York da a conocer cuál será su exposición temporal más importante y sobre la que versará la temática de la Gala que se celebrará, como siempre, el primer lunes de mayo. En esta ocasión, el protagonista elegido ha sido Karl Lagerfeld y su destreza para dibujar. Por eso, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, ya nos tiene más que expectantes. No solo por lo que se podrá ver en esta exhibición que estará abierta al público desde el cinco de mayo al 16 de julio de 2023, sino por los looks tan impresionantes que seguro desfilarán por la escalinata del MET y que rendirán homenaje al conocido como Káiser de la moda.

Diseñador, fotógrafo, ilustrador, editor... Karl Lagerfeld lo fue todo en el mundo de la moda, incluso un personaje de sí mismo. Una leyenda que comenzó cuando tan solo tenía 14 años de edad y se trasladó desde su Hamburgo natal a París para realizar unas prácticas en Pierre Balmain. Él que siempre reconoció ser un adicto al trabajo, abandonó su colaboración en Jean Patou porque tan solo hacían dos colecciones de Alta Costura al año y se aburría.

Ahora, esa leyenda toma forma en las más de 150 piezas que irán acompañadas de sus bocetos y que se podrán ver en la Galería Tisch del Metropólitan de Nueva York. Esta colaboración ha sido posible gracias a Chanel, la casa de moda en la que trabajó desde 1983 hasta su fallecimiento, cuando dejó el legado en manos de su aprendiz, Virginie Viard. Pero no solo ha sido la casa francesa la que ha ayudado a que esto fuera posible, también Fendi (donde fue director creativo durante más de 30 años) y su propia marca, Karl Lagerfeld, han contribuido donando archivos que ya forman parte de la historia y cultura de la moda.

Aunque este anuncio nos haya puesto la miel en los labios más que nunca, todavía tendremos que esperar hasta el próximo mes de mayo para ver la que, sin duda, será una de las Galas MET más emotivas de todas, y donde todo el sector, incluida una de su modelos fetiches, Cara Delevigne, se rendirá a él. Además, puede que esta sea también la gala que nos traiga de vuelta a algunas de las tops de los 90, como Claudia Schiffer o Inès de la Fressange, quienes fueron sus musas durante varios años.