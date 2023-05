El vestido viral (trasladado en avión a última hora) con el que Elsa Hosk ha conquistado Cannes

Los looks de Alta Costura suelen ser una constante en las alfombras rojas de eventos tan importantes como el Festival de Cannes. Una cita con el cine (y también con la moda) que en esta 76ª edición nos ha dejado lookazos para el recuerdo y joyas cargadas de historia como el exclusivo collar de diamantes que lució Sofia Carson. Pero también hay quien busca innovar y sorprender. Si hace unos días Irina Shayk impactaba con su vestido transparente en una fiesta organizada por Chopard en La Croisette, ahora ha sido Elsa Hosk quien se ha hecho viral con un diseño que genera una ilusión óptica.

- Escote a la espalda y tatuajes: los llamativos looks de Scarlett Johansson en Cannes

Se trataba de un vestido de la colección Spring 2023 Couture de Viktor & Rolf que tuvo que ser trasladado en avión desde Los Ángeles a última hora porque, como explicó la propia Elsa, su maleta se había perdido. Un diseño palabra de honor deconstruído que mostraba un corsé interior de color nude, generando la duda de su había uno o dos vestidos, y del que se enamoró la modelo al verlo en la pasarela. "Cuando vi este vestido desfilando por la pasarela, quedé impresionada por cómo, al girar y moverse, el vestido parecía tan surrealista y hermoso, e incluso feo a veces, y no solo me dejó sin aliento, sino que también me recordó que no hay que tomar la moda demasiado en serio. 🤍 Sabía que tenía que ser este vestido. Era como una versión deconstruida de rock and roll del primer vestido que llevé en Cannes y simplemente lo amé", publicaba en su perfil junto a varias imágenes en las que se ve la prenda desde diferentes perspectivas.

El maravilloso escote que lució la modelo le permitió adornar su cuello con el choker Divine Enigma de la colección Beyond The Light, que combinó con el anillo de la misma colección y con el icónico anillo de diamantes esmeralda y pera Toi & Moi, piezas, todas ellas, de Alta Joyería de Messika.

Como no podía ser de otro modo, el original vestido no tardó en hacerse viral, generando un buen número de comentarios no solo en la propia cuenta de la modelo, también en todas aquellas relacionadas (o no) con el mundo de la moda que compartieron vídeos e instantáneas de esta creación tan singular. ¿El veredicto? Comentarios a favor y en contra, pero en general la visión de la moda de Elsa parece haber conquistado al gran público.

- Doble escote: la inesperada tendencia 'Y2K' que inició Lindsay Lohan y triunfa en Cannes

Una melenita 'bob', el mejor complemento

Chiara Ferragni, Aitana, Zendaya… son muchas las celebrities que se han sumado en los últimos meses a la tendencia del bob. Un corte de pelo muy versátil que, como nos explicaba Elías Pedrosa, director creativo de Oculto Hair Club, "siempre da un aire más juvenil, endulza las facciones y aporta movimiento a la melena". Para su aparición en la alfombra roja Elsa ha optado por peinar su melenita con ondas suaves, una elección con la que ha demostrado que el pelo corto (y suelto) es una opción de lo más favorecedora y acertada para lucir con un diseño de Alta Costura.

Para culminar su estilismo, la modelo se ha decantado por un maquillaje en el que han destacado sus ojos, favorecidos con sombras en tonos azules (un color muy similar al del vestido). Para los labios se ha decantado por un tono rosado que aportaba volumen y jugosidad a su boca. Y para la piel un acabado luminoso y aterciopelado.

- El mono 'chachachá' y todos los lookazos de Amaia Salamanca en Cannes