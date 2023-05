Visto en Cannes: el exclusivo collar de diamantes que llevó una diva de Hollywood hace 10 años

Impecables trajes de Alta Costura, looks de archivo de las maisons más reconocidas, recogidos inspiradores... Son muchos los momentazos FASHION que hemos vivido en esta edición del Festival de cine de Cannes. Aunque su presencia por la red carpet podría haber pasado desapercibida, la actriz Sofia Carson nos ha dejado un anécdota digna para el recuerdo y no tiene nada que ver con su impresionante vestido rojo pasión con la que se ha convertido en una de las invitadas más sofisticadas. La que saltó a la fama tras su papel de Evie en Los Descendientes (2015), ahora es toda una celebridad que apuesta por conjuntos de ensueño y piezas de joyería cargadas de historias a sus espaldas, como ha sido este caso.

Para esta especial y mediática ocasión en la que los flashes no iban a dejar de retratarla, se ha mimetizado con el tono de la pasarela enfundada en un voluminoso traje de Eliee Saab, con romántico escote de corazón, ajustado a la cintura y una gran falda de capas de tul al puro estilo princesa de cuento de hadas. Un maravilloso y favorecedor diseño haute coute de la colección otoño-invierno 2021 que ha combinado con guantes de ópera blancos y un carísimo collar de diamantes incrustrados de una firma italiana que inesperadamente ha pasado a ser el foco principal. Pero, ¿por qué es importante? Porque hemos descubierto que su lujoso accesorio no es la primera vez que lo vemos fuera de la vitrina, otra mujer, concretamente una diva de Hollywood, fue las afortunada de lucirlo hace una década. ¿Adivinas quién puede ser?

Con una exhuberante silueta que juega con aberturas circulares en diferentes alturas y tamaños, la elección de la que una vez fue chica Disney nos ha dejado sin palabras. Se trata de una exclusiva pieza de oro blanco y diamantes de 81 quilates de la casa de Alta Jotería Damiani. Y he aquí la sorpresa que confiesa la de Florida a sus seguidores: "Sophia Loren llevaba este collar, y hoy he tenido el honor de ponérmelo para desfilar por la alfombra roja de Cannes. Me llamo Sofia Lauren- mi madre me puso ese nombre por Sophia Loren y mi abuela-. Mujeres extraordinarias. Este es un momento que atesoraré".

¿Cuándo llevó la joya de diamantes?

Un original y llamativo diseño de inspiración vanguardista de la firma italiana que han crearon tiempo atrás los maestros orfebres en su taller propio con sede en la pequeña ciudad de Valenza situada en la región de Piamonte. En muy pocas ocasiones este collar ha salido a la luz, una de ellas fue cuando lo lució la célebre artista Sophia Loren en su viaje a Hong Kong allá por 2013. No es ningún secreto que la romana sienta predelicción por las joyas, pero esta conexión nos ha encantado. Es cierto que Damiani ha colaborado varias temporadas con la de Hollywood, dedicándole colecciones inéditas y de edición limitada como forma de homenaje, y este momento es uno más que se suma a su consolidada amistad.