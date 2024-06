Amalia, Alexia y Ariane de Países Bajos marcan la diferencia con sus looks en un tradicional posado Las tres Princesas, junto a los reyes Guillermo y Máxima, protagonizan la sesión fotográfica de verano en el Palacio Huis ten Bosch, donde no ha faltado su mascota, Mambo

Año tras año, la Familia Real de Países Bajos participa en un tradicional posado de verano. En él, los reyes Guillermo y Máxima, así como las princesas Amalia, Alexia y Ariane nos saludan con imágenes muy entrañables y en las que no faltan escenas improvisadas muy divertidas. En ellas, tampoco pasa desapercibida la moda que llevan y donde, en determinadas ediciones, no ha faltado su confianza en el made in Spain. Hoy, en el Palacio Huis ten Bosch, se ha desarrollado la sesión fotográfica correspondiente a este 2024, aunque todavía estemos en primavera. Sin embargo, no queremos perder la oportunidad de analizar y darte a conocer todas las curiosidades de los looks que las hijas de los soberanos neerlandeses han llevado este 7 de junio, día en el que tampoco ha faltado su mascota, Mambo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Máxima de Países Bajos apuesta todo al color blanco para resaltar su bronceado antes del verano

Amalia de Países Bajos apuesta por la estética office siren

La hija mayor de los reyes de Países Bajos (y heredera al trono), la princesa Amalia, se decantó por un look de estética office siren, es decir, que recrea los básicos que llevarías a la oficina (tendencia que está de plena actualidad en 2024). En concreto, eligió un traje de chaqueta y pantalón ancho en color arena muy claro y de lino (perfecto para cuando hace calor), que combinó en contraste con un top en tono azul eléctrico.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La princesa Alexia, con botas y estética retro

Por su parte, la princesa Alexia, hija mediana de los reyes Guillermo y Máxima, marcó mucho la diferencia con el look de su hermana mayor. Y es que está se decantó por un look que nos recuerda a los años 70. En concreto, optó por llevar un vestido de punto con bandas en contraste en tonos blanco, tostado y negro (de Sézane), el cual lució bajo una americana de color marrón con grandes bolsillos laterales. Como calzado, ella quiso matizar esta estética retro con unas botas de caña alta.

VER GALERÍA

Ariane de Países Bajos, la más veraniega

Si tuviéramos que decidir quién fue la más veraniega de las tres hermanas (a pesar que la sesión fotográfica ha tenido lugar en primavera), no tendríamos duda: ha sido Ariane. La benjamina de la familia, que cumplió 17 años el 10 de abril de 2024, estaba radiante con un vestido blanco con calados de estética ibicenca, de Sandro. Un diseño que podrá reciclar sin problema en los próximos mesas y que combinó acertadamente con unas alpargatas en tono nude y con tiras al tobillo.

VER GALERÍA

Así han vestido las hijas de los reyes de Países Bajos en los últimos años

La sesión fotográfica de verano en 2023 (30 de junio) se desarrollo en Zuiderstrand en La Haya. Allí, e inspirándonos con sus looks, Amalia lució una chaqueta amarilla sobre top blanco, pantalones vaquero y sus sneakers modelo V-12 de Veja. Además, estrenó los pendientes Adriana de Franky Amsterdam. Por su parte, Alexia estrenó unos pantalones azules de Alice + Oliva, botas cowboy de Sacha, clutch de Marina Raphael y pendientes largos con corazones de Choices by Babs. Por último, Ariane combinó un pantalón blanco (a juego con sus zapatillas Air Force 1 de Nike) con un nuevo top de Ba&Sh (modelo Bambi). Estas dos últimas también llevaban sus collares con múltiples charms de Marianna Lemos.

-Máxima y sus hijas, pura inspiración para el verano con prendas de lino y joyitas de colores

VER GALERÍA

Unas sandalias vitamina de Zara en 2022

Para su tradicional posado de verano en 2022 que tuvo lugar en el Palacio Noordeinde (24 de junio), Amalia lució un romántico vestido floral, de Diane Von Fürstenberg, junto a las sandalias Versilia 100 de Gianvito Rossi, las cuales pertenecían a la reina Máxima. Más desenfadada, Alexia estrenó un conjunto floral de Sandro y unas sandalias naranjas de Zara. En cuanto a Ariane, esta también estrenó de Sandro el vestido blanco Celia y lo acompañó de unas nuevas alpargatas de Office Marmalade.

-Looks estampados con zapatos españoles: Máxima y sus hijas dan la bienvenida al verano

VER GALERÍA

Mucho color en 2021 y moda española

El posado de verano en 2021 tuvo lugar el 16 de julio en el Palacio Huis ten Bosch en La Haya. Allí, Amalia estrenó una chaqueta roja con cinturón en contraste de Tommy Hilfiger, unas sandalias con tachuelas de GUESS, unos pendientes largos de Maria Nilsdotter y un bolso negro texturizado de Zadig et Voltaire (modelo Rock Matelasse). También nuevos eran el top blanco y los pantalones verdes (ambas prendas de Zara) que llevó Alexia, la cual calzó sus Nike Air Force 1. En cuanto a Ariane, la benjamina optó por lucir un vestido estapado de Sissy-Boy y unas sandalias nude.

VER GALERÍA

Las tres hermanas se coordinaron en 2020

Para el posado de verano de 2020 en el Palacio de Huis Ten Bosch (17 de julio) donde Máxima impacto con un traje de Massimo Dutti, Amalia estrenó un vestido camisero de Self-Portrait que acompañó de cinturón de piel marrón de Maison Vaincourt y alpargatas de Topshop (modelo Whitney). Por su parte, Alexia llevó el vestido Lara de Tommy Hilfiger y sus zapatillas Nike Air Force 1. En cuanto a Ariane, la pequeña de la familia estrenó un vestido blanco de Maje y unas sandalias con cuña de la firma española Castañer.

-¡A juego con sus hijas! Máxima de Holanda hace historia en el tradicional posado con su look

VER GALERÍA

Con vestidos en 2019

En el posado tradicional de verano de 2019 en el Palacio Huis Ten Bosch el 19 de julio, Amalia llevó un vestido con detalle transparente de Sandro y sandalias con tacón ancho de Gianvito Rossi. También de Sandro era el vestido estampado de Alexia. Por su parte, Ariane lució un vestido estampado que combinó con zapatillas con suela de esparto de Superga.