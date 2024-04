Quién es Jamie Mizrahi, la estilista que ha fichado Meghan Markle

No es un secreto que la Familia Real británica está viviendo duros momentos que incluso han propiciado un acercamiento por parte de los duques de Sussex, quienes hace cuatro años pusieron un océano de por medio en busca de tranquilidad. Desde entonces, Meghan Markle no ha retomado la interpretación, pero sí que ha explorado nuevos terrenos profesionales como empresaria, presentadora de pódcast o filántropa. ¿Su última aventura? Abrirá una tienda digital bajo el nombre American Riviera Orchard, donde venderá todo tipo de productos para el hogar e intentará reconectar con el público que seguía todos sus pasos antes de que dejase las redes en 2021. Uno de los pasos clave que ha dado en antesala al lanzamiento ha sido contratar a una estilista experta, Jamie Mizrahi, quien se encargará de renovar su imagen de cara a esta emocionante etapa.

Meghan Markle contrata a una estilista

Jamie Mizrahi es vecina de Meghan y vive en la misma localidad de Montecito, California. Allí residen a su vez algunas de las clientas famosas de la estilista, así que, de acuerdo con distintos medios británicos, esto podría indicar cómo se conocieron. En noviembre de 2023, se les vio cenando juntas en Las Vegas para, posteriormente, asistir a un concierto de Katy Perry, y fue entonces cuando se desataron los rumores sobre una posible alianza. Su tarea será elevar el armario de la duquesa de Sussex y transmitir los valores de American Riviera Orchard, a la vez que posiciona a Meghan como una de las mujeres más estilosas e inspiradoras.

Está avalada por un historial de casos de éxito, desde Jennifer Lawrence o la socialité Nicole Richie (con quien mantiene una estrecha amistad) hasta la propia cantante de Firework, y ha sido la única responsable de los espectaculares estilismos de alta costura hechos a medida para Adele (uno de ellos asturiano) durante su millonaria residencia en la ciudad de los casinos.

¿Quién es Jamie Mizrahi?

Mizrahi, de 35 años, comenzó a trabajar en el sector editorial cuando le surgió la oportunidad de unirse a las filas de Vogue, pero unos años después (todavía en su veintena) cruzó el país para probar suerte en Los Ángeles, donde el mundo del estilismo se centra sobre todo en las celebridades, no en los medios. La costa californiana ofrece un sinfín de oportunidades ligadas al entretenimiento: "Si tienes un estilista, probablemente tu estilista esté ocupado y no pueda ayudarte a organizar tu armario e ir de compras por ti. Empecé a hacer eso durante aproximadamente un año y medio" explicó a Fashionista en 2016.

Una amiga la puso en contacto con January Jones, Rosie Huntington-Whiteley, Julianne Hough y Eva Mendes. Esta última, la mujer de Ryan Gosling, sería su primera clienta en calidad de estilista y no solo como personal shopper. Con ayuda de su agencia, fue adquiriendo más contratos hasta hacerse con una cartera envidiable, en la cual figuran también las actrices Suki Waterhouse y Riley Keough.

Por aquel entonces, Jamie podía presumir de tener 72.000 seguidores en Instagram. Ahora, pasados casi ocho años de la publicación de esa entrevista, son medio millón de usuarios los que siguen el día a día de la estilista que ha contratado la duquesa de Sussex.

La metodología de una estilista de estrellas

Lo de Jamie es un trabajo de investigación en toda regla, puesto que apenas acepta trabajar con un cliente, comienza a estudiar los roles que esta persona está a punto de desempeñar, cómo es su personalidad, qué viste en su día a día y sus últimos looks de alfombra roja. "Puedes saber por una foto si a alguien le encantó lo que llevaba puesto, si se sentía cómoda", confesó en la entrevista.

Acto seguido, redacta un documento y compone un moodboard con los datos recopilados e inspiración para armar distintos estilismos. El resultado final es un plan de acción donde detalla la imagen que buscan y qué alianzas con diseñadores y firmas pueden contribuir.

Qué podemos esperar

La buena reputación que ostenta Jamie Mizrahi en la industria de la moda le permite tener acceso a las mejores marcas, así como a sus archivos; es decir, puede solicitar a un diseñador que le ceda una pieza vintage de museo para vestir a su clienta, como hizo con Jennifer Lawrence en la última entrega de los Oscar. Esto es algo que solo consiguen quienes llevan años trabajando en el más alto nivel.

Sus clientas tienen un perfil definido, que se puede identificar con facilidad, lo cual es atractivo a su vez para los diseñadores, que buscan embajadoras fieles a la filosofía de su marca. "Creo que es verdaderamente importante que sepas quién eres y que tengas una estética", aseguró en 2016.

Si bien los perfiles que atiende son cada uno completamente diferente del anterior, tenemos claro que su objetivo será potenciar esa estética de lujo silencioso por la que se conoce a Meghan Markle. No veremos un cambio radical en sus looks, pero puede que haga incluso más énfasis en incorporar firmas de alta gama estadounidenses a su armario, como son Khaite, Proenza Schouler, The Row o Toteme. Estos sellos están reemplazando progresivamente a las enseñas históricas de lujo europeas que primaban en su repertorio cuando ejercía su rol de Duquesa en Reino Unido.

