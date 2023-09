Meghan Markle aparece vestida de Zara por primera vez en siete años

Habíamos visto a Meghan Markle en eventos privados, pero ha sido esta semana cuando -¡al fin!- ha reaparecido en público. Lo ha hecho en Dusseldorf, con motivo de la celebración de los Invictus Games, un acontecimiento deportivo benéfico en el que tanto el príncipe Harry como ella están muy implicados. Y hasta allí ha viajado con una maleta llena de looks que, como cabría esperar, están siendo analizados al detalle. Pero el que más ha llamado nuestra atención ha sido, sin duda, el mono con cinturón crudo que ha estrenado en las últimas horas. Un diseño de la temporada pasada de Zara, la firma a la que 'declaró la guerra' en 2016.

Es bastante habitual que la reina Letizia o a la princesa de Gales luzcan en sus apariciones públicas prendas firmadas por el gigante de Inditex y otras firmas low cost, pero si algo ha llamado la atención del mundo de la moda es que la duquesa de Sussex retiró de su vestidor estos diseños (al menos de sus looks públicos) poco antes de anunciar su compromiso con el príncipe Harry. Y es que fue en junio de 2016 cuando la vimos por última vez con un diseño de la marca. Se trataba de un vestido blanco y azul, de rayas verticales, con los hombros ligeramente caídos y una lazada a la cintura.

Varios medios internacionales aseguran que cuando Meghan empezó a ser conocida por su papel en la serie Suits, su gusto por la moda se acrecentó —recordemos que en The Tig, el blog que la mujer del príncipe Harry tenía antes de casarse con él, no solo hablaba de estilo de vida, también de moda— y empezó a imaginar un armario en el que las firmas de lujo tuvieran cabida. Tanto es así que cuando realmente logró el estrellato por su papel de Rachel Zane organizó una fiesta conocida de manera no oficial como 'Sayonara Zara' en la que se deshizo de todos los diseños low cost que había en su vestidor, tal como relataba Vanessa Grigoriadis en la edición estadounidense de Vanity Fair.

Lo más llamativo es que sea precisamente ahora cuando la duquesa de Sussex haya querido recuperar estas prendas. Si comparamos los looks que está luciendo este año en los Invictus Games con los que eligió la pasada edición es posible ver ciertos cambios. Meghan va ahora mucho más cómoda, elige firmas más asequibles —en su primer acto en Alemania escogió un diseño azul marino de la estadounidense Banana Republic que se vende por 131 euros aproximadamente— y se ha sumado a la tendencia del lujo silencioso que triunfa entre las que más sabe de moda. Y es que, sin ir más lejos, ha combinado el mono de Zara con unos mules de YSL (599 euros) y un bolso de Cesta Collective (aproximadamente 700 euros).

- La nueva era de Zara: 'lujo silencioso' inspirado en el armario de Marta Ortega