Arturo Obegero, el asturiano que ha diseñado el espectacular traje de Halloween de Adele

Pensar en un nuevo disfraz cada año cuando se acerca Halloween puede llegar a ser abrumador, aunque sabemos que las celebrities no tienen este problema porque a su disposición están los mejores modistos del planeta para facilitarles espectaculares trajes o maquilladores expertos que transforman por completo sus rostros. Quedó en evidencia este pasado viernes, en la fiesta organizada por George Clooney, donde Cindy Crawford, Paris Hilton y Jessica Alba, entre otras estrellas, lucieron prácticamente irreconocibles. Pero la última en hacerse viral con su look ha sido la cantante Adele, que ha contado con un reputado diseñador asturiano para convertirse en la fabulosa Morticia Addams.

VER GALERÍA

- Halloween FASHION: planes, colaboraciones de moda, belleza, deco... ¡Todo lo que no te puedes perder! 🎃

Los detalles del disfraz con el que Adele se ha hecho viral

Si bien es Heidi Klum quien, desde hace dos décadas para ser exactos, nos deja boquiabiertos con sus disfraces de Halloween de última tecnología, Adele no se quiso quedarse atrás este 2023. Con su impresionante traje de Morticia Addams, la madre de aquella tenebrosa familia, la británica que canta Hello consiguió amasar casi dos millones de likes en redes sociales, despertando nuevamente el furor por el joven diseñador español que firma este look: Arturo Obegero.

Que Adele se decantase por una de sus creaciones para esta importante gala de Halloween como parte de su residencia en Las Vegas no es poca cosa, por lo que el asturiano reaccionó inmediatamente a las imágenes con el siguiente mensaje: "Gracias Adele, alias Morticia Addams, y a su equipo increíble por este sueño hecho realidad".

VER GALERÍA

- Harry Styles, un enamorado del 'made in Spain': ¿Por qué le gusta tanto la moda española?

La transformación de Adele es absoluta. A su vestido de cuello alzado con escote en forma de 'V', caída recta y mangas largas, realizado en terciopelo negro de origen italiano, le sumó una dramática peluca negra que simula la larga melena de Morticia y un maquillaje de rostro pálido y ojos ahumados en exceso. Como accesorios, llevó un cinturón de eslabones metálicos a la cintura y múltiples anillos de inspiración gótica, dos detalles que reforzaron la estética del precioso diseño asturiano.

VER GALERÍA

Arturo Obegero, el asturiano que viste a las grandes estrellas: de Beyoncé a Harry Styles

A los 15 años, su tía Lola le regaló un libro sobre Yves Saint Laurent, cambiando la vida de este pequeño creativo para siempre. Es gracias a esta decisión quizá poco intencionada que ahora Arturo Obegero (Tapia de Casariego,1993) es uno de los nombres destacados del diseño español a nivel internacional, conocido especialmente entre la élite de la música desde que vistió a Harry Styles para conciertos de su reciente gira Love On Tour y el videoclip de As It Was. "Haber formado parte de uno de los éxitos más importantes de su carrera es muy fuerte, no puedo estar más agradecido", nos confesó en julio de 2022.

VER GALERÍA

- Beyoncé aparece en Boston con un traje lencero muy sexy y de un diseñador asturiano

A pesar de haber formalizado sus estudios en Londes, como muchos otros modistos jóvenes españoles, los recobecos rurales del Principado de Asturias aún nutren gran parte de su imaginario: "Tus raíces lo son todo, es quién te hace ser quién eres y quién te hace diferenciarte del resto. En mis colecciones puedes encontrar desde cortes más flamencos o toreros, a luego piezas más cercanas a mí", aclaró en la mencionada entrevista.

Desde París, donde confecciona las piezas de su firma homónima, Arturo Obegero ideó también este espectacular traje lencero con tocado ladeado de encaje, que debutó nada más y nada menos que Beyoncé en uno de sus conciertos. ¿Qué sigue para el diseñador? ¡Habrá que seguirle la pista!