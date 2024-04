Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo se rinden al traje en la fiesta ¡HOLA! que inaugura la MBFWM

Es el turno de Madrid. La capital se ha convertido en el epicentro fashionista con el comienzo de la Mercedes- Benz Fashion Week. Para inaugurar esta esperada cita, ¡HOLA! ha celebrado una exclusiva fiesta con más de 300 invitados en el salón de baile del Teatro Real. Los asistentes han defendido su estilo con acertados looks de fiesta que han marcado la transición entre el invierno y la primavera. Hemos visto mucho negro, mucho dorado y también ¡mucho color! Dado que gran parte de las celebrities que han acudido al evento se han decantado por los vestidos largos tipo bodycon, los estilismos de Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo, que han preferido acudir a la cita con traje, han llamado mucho la atención.

Ana Cristina Portillo ha escogido un dos piezas satinado de estampado floral de su firma, íntegramente compuesta por originales diseños con prints hechos en acuarela. Camisa y pantalón de pernera ancha anudado en el bajo en un azul cián que le sentaba de maravilla. El tejido fluido de sus prendas así como la impresión elegida nos recuerdan que quedan escasas semanas para el arranque de la nueva estación. Lo ha acompañado con sandalias de plataforma negras y un abrigo de pelo negro y beis.

El look que Ana Cristina escogerá por excelencia esta temporada es el compuesto por vaqueros y camisa, según ha confesado a ¡HOLA! Aunque adora, dice, las sandalias, "nunca las llevaría con calcetines". La diseñadora, que ha coincidido con Eugenia Osborne en la elección de un dos piezas para la fiesta, asistirá este año a los desfiles de Pedro del Hierro, CLARO Couture y Roberto Torretta.

Por su parte, Eugenia Osborne, que no se perderá las propuestas de pasarela de Malne, Simorra y Pedro del Hierro, porque, reconoce, "tengo muchas ganas de ver muchos desfiles", también ha llevado un dos piezas compuesto por chaqueta torerita tipo sastre de doble botonadura y cuello en pico en blanco y negro con sutil hombrera y pantalón acampanado de pinza en negro.

Un estilismo firmado por Nicolás Montenegro con el que no solo ha vuelto a hacer gala de su elegancia, pues considera que "con los diseños clásicos, sobrios pero con un toque de tendencia, nunca fallas", ha presumido de una envidiable cintura. "Hago hipopresivos", ha dicho en el trascurso de la alfombra roja a los periodistas que se han interesado por su silueta. Preguntada por si se atrevería a desfilar ha confesado que lo hizo una vez con 20 años pero que le parece difícil y le da vergüenza. "No sé si me vería capaz", ha dicho. Pero, desde luego, nosotros sí lo haríamos. Tanto ella como Portillo han lucido radiantes en este esperado evento.