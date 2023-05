Eugenia Osborne presume de figura en la Feria de Jerez con diseño firmado por Lourdes Montes

Hace solo dos semanas, en el marco de la presentación de la colección cápsula de su amiga, Lourdes Montes, la influencer Eugenia Osborne desvelaba su kit básico para triunfar en la Feria de Jerez. Ahora, por fin ha llegado el momento de descubrir si la mediana de las tres hijas de Bertín Osborne y Sandra Domecq se guardaba para sí algún secreto para lucir espectacular en el mencionado evento.

Hace unas horas, la que estudia para ser health coach y se encuentra profesionalmente inmersa en la creación de contenido para redes, compartía con sus seguidores virtuales algunas imágenes tomadas en la Feria del Caballo. La también psicóloga, residente en Madrid, ha viajado a Jerez con su hermana Alejandra y su sobrina Valentina.

Para la ocasión, Eugenia Osborne ha lucido, como no podía ser de otra manera, un traje de flamenca firmado por la diseñadora sevillana Lourdes Montes. Se trata de un diseño en color negro que realza su figura. Lleva pequeños topos blancos rematando los volantes y casa perfectamente con lo que, en exclusiva, contó a ¡HOLA! que llevaría. "Suelo ser bastante clásica, porque no me gustan las cosas modernas que se están haciendo ahora. Me gusta el traje de manga larga y con los volantes no muy altos, por encima de la rodilla", dijo la hija de Bertín hace unos días.

La influencer ha combinado el traje con un mantón en color beis bordado al tono, aretes en negro y dorado y una flor rosa en el pelo culminando su nada pulido moño bailarina. Su hermana Alejandra ha preferido optar por un estilo más casual con vestido desenfadado de lino en camel. Para rematar su escapada, Eugenia Osborne ha pasado unas horas descansando en la playa. Aunque no tenía intención de vestirse este año por falta de tiempo para preparar su estilismo, animada por Lourdes Montes, ha vuelto a hacer gala de su estilo y a presumir de su esbelta silueta.

