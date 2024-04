Margot Robbie y Cate Blanchett, dos estrellas con conciencia 'eco' al reutilizar sus looks de alfombra roja

Aunque los Globos de Oro y los Óscars sean los premios cinematográficos más importantes del mundo, el resto de galardones celebrados en otros países no tienen nada que envidiarles. Y no, tampoco su alfombra roja. La prueba está en que anoche, el recinto cultural Home of the Arts (HOTA) en la ciudad de Gold Coast, en Australia, se llenó de grandes estrellas del séptimo arte. Todas ellas brillaron como nunca gracias a los maravillosos looks que lucieron con motivo de los AACTA Awards, la cita anual más importante de este sector en ese país, por la que la Academia Australiana de Cine y Televisión reconoce, desde 1958, la excelencia de actores, guionistas, directores o productores en el último año.

Así, además de ver a Elsa Pataky con un vestidazo de malla dorada de firma española, Cate Blanchett y Margott Robbie -que se llevó el Premio Internacional AACTA a la Mejor Actriz Principal de Cine- dejaron a todos sin palabras al pisar con fuerza la red carpet con dos impresionantes diseños ya utilizados.

Sí, porque aunque en un evento así solemos ver a las celebrities con piezas únicas y nuevas, en esta ocasión, Margot Robbie y su estilista, Andrew Mukamal, optaron por elegir un vestido vintage de la colección Primavera/ verano de 1998 de Vivienne Westwood. Un look de ensueño con detalles drapeados tanto a la cadera como en el escote tipo Bardot y con el que la actriz brilló gracias a los millones de critalitos con los que estaba realizado. El vestido que pudimos ver sobre la pasarela en Eva Herzigova, sigue siendo pura tendencia y demuestra que hay un sinfín de prendas únicas por las que merece la pena no estrenar, incluso, en una alfombra roja.

Pero Margot Robbie no fue la única que quiso dar a este evento un aspecto 'eco', ya que Cate Blanchett volvió a repetir look una vez más. La actriz australiana y su estilista, Elizabeth Stewart, ya aclararon el año pasado que el motivo por el cual Cate vuelve a lucir una y otra vez las mismas prendas, es porque su envío constante causa un gran impacto medioambiental.

Por eso, esta vez también ha querido posar ante los focos con un look reinventado: un mono bicolor en negro y dorado, de escote asimétrico y manga abullonada, que no es sino una transformación de otro de sus estilismos.

Probablemente al verlo, te haya venido a la mente ese precioso vestido de Armani Privé con el que Cate Blanchett acaparó todas las miradas en el Festival de Cine de Venecia en 2018. Esa fue la primera vez que la intérprete aparecía con este diseño de la firma de Alta Costura italiana y que ahora, ha modificado en un mono con pernera ajustada al que ha añadido unos zapatos negros de tacón. Dos diseños distintos, pero igualmente elegantes y bonitos con los que, además de lucir espectacular, ha demostrado que por ella no pasan los años.

