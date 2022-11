La razón por la que Cate Blanchett suele repetir sus vestidos sobre la alfombra roja

Puede que no te parezca gran cosa, ya que en el mundo real las mujeres repetimos ropa todos los días, pero que una estrella de la talla de Cate Blanchett lo haga, en vista del acceso que tienen los estilistas de Hollywood a los diseños más impresionantes, manda un potente mensaje de sostenibilidad en las alfombras rojas. La protagonista de filmes como Carol, Blue Jasmine o El curioso caso de Benjamin Button es bien conocida por reciclar lookazos de alta costura cada vez que puede, pero nunca se había pronunciado al respeto. Recientemente, lo ha vuelto a hacer con motivo de la 13º gala de los Governors Awards y, ante el revuelo de sus seguidores, la estilista Elizabeth Stewart ha querido aclarar, de una vez por todas, las razones detrás de esta decisión.

Por qué Cate Blanchett suele repetir vestido

Cate desfiló en su llegada al Fairmont Century Plaza de Los Ángeles con este espectacular vestido de gasa con volantes e hilos metálicos bordados con motivo floral, una pieza de Alexander McQueen que viene rematada por una americana negra ceñida que forma parte del look. Si te suena familiar, es porque se había atrevido con él hace dos años, en el estreno de la película Di Yi Lu Xiang en el Festival de Cine de Venecia.

Rápidamente, en vista del revuelo que causó, la estilista de la actriz acudió a las redes sociales para ahondar en el porqué de su elección: "Todos entendemos que la gente repite ropa todos los días... Sin embargo, en la alfombra roja, la moda se trata de ser emocionante, causar sensación e impulsar nuestra industria hacia adelante, por lo que el listón está alto (...) Así que dejadme explicar por qué repetir ropa es tan significativo y puede causar más impacto".

"Me refiero a uno de los pasos claves de las pruebas para un evento de alfombra roja, el ENVÍO. Necesitamos muchas opciones en cualquier prueba, por todas las razones que puedas imaginar, y tomamos prestadas muestras de pasarela y accesorios únicos que se envían a todas partes para sesiones de fotos de revistas, citas de ventas y pruebas como la nuestra. Dado que la moda es internacional, una prueba normal puede tener looks de París, Londres, Milán, Nueva York, Los Ángeles, Líbano, Japón, Berlín, Estocolmo, Dubái, etc. cualquier look... y todo el impacto ambiental y la huella de carbono que conlleva es importante", relata Elizabeth Stewart en la descripción de una fotografía de la actriz con el look de McQueen.

Lo ha hecho en más de siete ocasiones

"Si podemos evitar la mayor parte de eso simplemente volviendo a usar un look increíblemente genial (como lo hace el resto del mundo todos los días) y, por lo tanto, hacer solo una pequeña parte más para proteger nuestro planeta y nuestro futuro, entonces ¡Vamos a hacerlo!", concluye la estilista. Y es que Cate predica desde el ejemplo porque, como hemos dicho antes, no es la primera vez que se arriesga a recuperar uno de sus vestidazos de alfombra roja después de varios años.

La galardonada intérprete, estrenó en la premiere londinense de Carol, por allá en 2015, este espectacular diseño de lentejuelas azul marino con ribetes blancos de Esteban Cortazar para rescatarlo precisamente cinco años después en la gala inaugural del Festival de Cine de Venecia 2020. Si echamos la vista atrás, conseguimos al menos ocho looks repetidos en el historial de moda de Blanchett, que se mantiene firme en su compromiso con la salud del medioambiente de la mano de su estilista.

Otro métodos para aplicar la sostenibilidad: moda hecha con tejidos sobrantes

En la última edición del Festival de Cine de Sydney, Cate llevó este traje naranja confeccionado con tejido ultrasuede de la década de los 80's que los diseñadores Brian Wolk and Claude Morais encontraron en el ático de una tienda de disfraces de Hollywood. Desde su firma, Wolk Morais, elaboraron toda su colección de primavera con textiles recuperados, según desvela Stewart en otra publicación. Junto con la adquisición de ropa de segunda mano y el furor reciente por las prendas recicladas, la tendencia del upcycling, que consiste en diseñar moda con deadstock o materiales sobrantes, está llegando también a los eventos de gala.

