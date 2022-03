El nuevo 'upcycling', la otra forma de entender la moda que triunfa en las redes

La moda es cada vez más consciente de su propio impacto en el planeta. Por ello, cada vez son más las firmas que apuestan por reducir su huella utilizando tejidos orgánicos, sostenibles o reciclados. En esta búsqueda de un consumo más responsable nacieron, inevitablemente, ciertas corrientes que, además de buscar la sostenibilidad, se han convertido en auténticas tendencias en sí mismas. Por ejemplo, el auge de la moda vintage o retro, tanto en el marco del lujo como en la moda más asequible o el llamado upcycling (un híbrido entre reciclar y mejorar) un término que no hemos dejado de escuchar en los últimos años.

El upcycling, claro está, siempre ha existido aunque ahora tenga más sentido que nunca. Para empezar, se ha convertido en una técnica de lo más empleada (y aplaudida) sobre las pasarelas. Firmas como Gabriela Hearst, Balenciaga o Coach han incluido en sus colecciones prendas y accesorios utilizando tejidos o materiales sobrantes de anteriores colecciones. Por su parte, el diseño español no se queda atrás y ya son muchos los talentos que apuestan por esta corriente. Para muestra, el ganador de la pasarela madrileña MBFWM del año pasado, Robber Rodríguez, quien articuló toda su colección en torno a prendas y tejidos de segunda mano.

Las firmas de 'upcycling' más deseadas

Sin embargo, el upcycling que importa ha llegado a golpe de redes sociales y pequeñas firmas de moda. Las fashionistas más Z comenzaron hace varias temporadas a demostrar todos los usos que podían tener, por ejemplo, unos calcetines de Nike. Han hecho conjuntos de ropa con las clásicas bolsas Frakta de Ikea e, incluso, reciclado cajas de cartón de zapatillas deportivas para crear bolsos. Una de las upcyclers más destacadas de nuestro país es Claudia Abadía. Esta madrileña de 28 años ya acumula más de 30.000 seguidores en Instagram y ha colaborado con firmas como Tommy Hilfiger o Bershka. Claudia se dio a conocer gracias a sus creaciones en las que da una segunda vida a todo tipo de prendas que, en ocasiones, reconvierte en unas totalmente diferentes.

Claudia no es la única en mostrar la parte más original y apetecible del upcycling. En el panorama español también existen firmas fuera de las pasarelas que crean originales diseños mientras apuestan por la sostenibilidad. Laza Clothing por ejemplo, da una segunda vida, en clave fashion, a prendas que ya no se usa, recreando así interesantes y genuinos looks de invitada. Maia Apaolaza, su fundadora, nos cuenta más sobre este funcionamiento: "Los clientes hacen llegar la prenda que se les ha estropeado o ya no les gusta y lo que hacemos es replantear el diseño y proponer una prenda renovada o una prenda creada a partir del tejido de la anterior. La primera prenda con la que lo hicimos fue un vestido antiguo de mi abuela, tenía una silueta muy poco favorecedora y lo desmontamos entero para crear un vestido nuevo y actual".

Por su parte, la firma británica The Vintage Studio utiliza gabardinas vintage para reconvertirlas en esos sets de top y falda que seguro que has visto llevar a las chicas más estilosas de Instagram. Además, en el marco internacional se ha demostrado que todo vale para hacer moda. Por ejemplo, la diseñadora neoyorquina Andrea Bergart ha conquistado a numerosas celebrities con sus bolsos realizados con pelotas de baloncesto y los diseños de kitten heels realizados con zapatillas de fútbol de Ancuta Sarca han llegado hasta el vestidor de Cher.

'Upcycling' DIY

Además de como hemos visto poder comprar en diferentes firmas de prendas reworked, otra opción es hacerlo nosotros mismos. Existen infinidad de tutoriales en la red que, aunque no se tengan más que unas nociones básicas de costura, nos permiten crear nuevas prendas a partir de lo que ya no usamos del armario. ¿Te animas a dar una segunda vida a tus prendas?