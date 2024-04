Elsa Pataky deslumbra sobre la alfombra roja de los AACTA Awards con un vestido dorado de firma española

A la espera de que comience la gran alfombra roja de Los Goya de esta noche, ya hemos empezado a ver looks inspiradores en otras entregas de premios de la industria de cine y la televisión. Los más recientes, en los AACTA Awards, los galardones anuales más importantes de este sector en Australia que comenzaron en 1958 y en los que la Academia Australiana de Cine y Televisión reconoce la excelencia de actores, guionistas, directores o productores en el último año.

Un evento imprescindible para actrices australianas como Cate Blanchett o Margot Robbie, que no se han querido perder esta cita con la que apoyar el séptimo arte de su país. Pero además de estas grandes estrellas, la red carpet también ha tenido acento español gracias a Elsa Pataky, que aunque no acudió acompañada de su marido Chris Hemsworth, ha brillado una vez más gracias al acierto de su estilismo.

Aunque sintamos mucho no verla en la gran fiesta del cine de nuestro país, siempre es un orgullo ver que artistas como ella dejan el listón muy alto fuera de nuestras fronteras, y además, por partida doble, ya que Elsa se ha decantado por un vestido de firma española para pisar la alfombra roja del recinto cultural Home of the Arts (HOTA) en la ciudad de Gold Coast. La actriz ha escogido un vestido de corte midi de Rabanne elaborado en su famosa malla metalizada, esta vez, en color dorado. La pieza, que le sentaba de maravilla, contaba con un drapeado a la cadera, manga corta y un escote en forma de cascada que combinó con unas sandalias de tiras negras con tacón brillante y la tendencia de varias pulseras de aro metalizadas.

La madrileña se subía al escenario junto al cantante y actor Harry Connick Jr. para presentar el premio a la Mejor Miniserie de 2024, un momento perfecto para poder ver de cerca no solo el trabajo del vestido, sino el beauty look de Elsa Pataky, que se decantó por lucir su melena suelta y ondulada, tal y como la ha llevado en sus últimos eventos, además de un maquillaje natural en el que apostó por profundizar su mirada gracias a la máscara negra de pesatañas, al que sumó un toque de gloss rosado en los labios muy bonito.

