Elsa Pataky cuenta cómo es vivir la Navidad en Australia y qué tradiciones españolas mantiene

Elsa Pataky sigue disfrutando de sus días en España. La actriz madrileña, que reside en Australia con su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos, ha regresado a nuestro país para reunirse con sus seres queridos y cumplir con algunos de sus compromisos publicitarios. Si hace unos días navegó hasta la isla mediterránea de Tabarca para rodar un anuncio de la firma de zapatos de la que es imagen, días después disfrutó de un bonito reencuentro con sus amigos de Al salir de clase, a los que le gusta ver siempre que viene a Espana. "Son como mi familia, son mis amigos de toda la vida, aunque nos separe la distancia y el tiempo tenemos una amistad muy especial", asegura sobre sus compañeros de la serie española que le dio la fama en los noventa.

Anoche la actriz de Serpientes en el avión fue una de las grandes protagonistas de los Premios Woman, donde recibió un galardón por su proyección internacional en una velada celebrada en El Casino de Madrid. Elsa Pataky se mostró muy feliz de estar de nuevo en España y más si es para recibir un premio. "Venir a España y que te den un premio es un orgullo, se lo dedico a todas las mujeres que persiguen sus sueños y [les digo] que no se rindan. Todo cuesta, pero el hecho es no rendirse nunca y seguir adelante según los retos que te pongas en la vida" ha señalado la intérprete, cuyo éxito en la vida se ha basado en la perserverancia "no rendirse, ilusionarte con las cosas que haces, pero tampoco frustrarte".

-El nuevo corte de pelo de Elsa Pataky, que presume de rostro natural sin maquillaje

'No vale bañador'

La actriz regresará a Australia para celebrar las Navidades con su familia y nos ha contado cuáles son las tradiciones en las antípodas de España. "Allí todo se vive muy diferente. Primero es verano, que choca muchísimo, la gente va a la playa, hace barbacoas", afirma sobre esta forma de vivir la Navidad tan diferente de cómo ella la ha vivido en España. "Yo he crecido con las castañas, los abrigos, el frío, las luces, de todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición", señala, aunque asegura que en su casa sigue las costumbres españolas."La hacemos especial. Impongo el vestirse para Nochebuena y Navidad, hay que arreglarse, no vale bañador y pongo la mesa bonita. Me gusta conservar las tradiciones", revela e indica que suele seguir las Campanadas de España y cumple con la tradición de comerse las uvas.

A pesar de que lleva muchísimos años viviendo lejos de nuestro país, sigue echando de menos "muchas cosas". "La forma de vida, la pasión de la gente, la alegría, la energía, la comida, no sé..... Pero venimos muchísimo, a mis hijos les encanta venir y Chris ha mejorado un poquito su español", revela e indica lo mucho le gusta al protagonista de Thor la manera de ser de los españoles.

-Así ha cambiado la vida de Chris Hemsworth un año después de conocer su predisposición a padecer Alzheimer

Aún así Elsa Pataky tiene claro que su regreso definitivo a España tendrá que esperar ya que se han acomodado a una vida en plena naturaleza y cerca del mar. "Me he acostumbrado a vivir en un ambiente, mis hijos y mi familia en plena naturaleza. Es difícil, sería un cambio muy radical para ellos y a mi me conecta más, el océano, el mar, ese tipo de vida más que la ciudad". Al año nuevo, como confiesa, no le puede pedir más. "La verdad que me quedo como estoy. La vida mejor es no pedir mucho y dejarte llevar, que te sorprenda cada día" apunta, descubriendo que el secreto de su felicidad con Chris no es otro que trabajar mucho en la pareja, como en todas las relaciones.