Teresa Riott se sincera: de su tendencia prohibida al look del que más se arrepiente

"Me atrevo con todo" nos dice Teresa Riott cuando le enseñamos los looks que tenemos preparados para esta entrevista. La actriz catalana, a la que seguro que has visto en las series Valeria o El Inmortal, es pura vitalidad, y derrocha alegría desde primera hora de la mañana, cuando nos damos cita con ella en el céntrico Hotel Montera Madrid Curio Collection by Hilton para charlar acerca de moda, belleza y la industria del séptimo arte en nuestro país. Lo primero que hace al dar comienzo la sesión de fotos es poner música, concretamente, Lolita de Belén Aguilera, canción con la que confiesa estar "obsesionada". En un instante, comienza a jugar con las capas del voluminoso diseño de tul celeste que lleva, con el cual se siente "una princesa moderna", y no tarda en comerse la cámara derrochando profesionalidad y cercanía, aportando ideas y dejando claro que está "en su salsa".

Look del vídeo: vestido Alicia Rueda y pendientes Marina García

Teresa añade un matiz a sus primeras declaraciones: "Me atrevo con cualquier tendencia, pero no llevaría animales. Todo lo demás, plásticos, formas, colores, enseñar más piel, menos piel... Me gusta". Basta echar un vistazo a sus redes para darse cuenta de que es una mujer estilosa y camaleónica, que disfruta eligiendo estilismos y jugando con diferentes estéticas, algo que, para ella, está muy relacionado con el mundo de la interpretación: "Me gusta mucho experimentar, probar con maquillaje y peluquería distintos, me gusta mucho elegir los looks. Para mí, es como buscar personajes que hay dentro de mí y poder expresarlos" explica.

Vestido de Reguillo y anillos de Uno de 50

Su aprendizaje sobre la alfombra roja

En plena temporada de galas y entregas de premios nos cuenta que, para ella, prepararse para una alfombra roja es un juego, y que lo hace siempre junto a un gran equipo que ya prácticamente son sus amigas. De hecho, recalca la importancia de recurrir a profesionales para citas de este tipo, ya que tiene alguna mala experiencia en el pasado, que nos confiesa mientras se parte de risa. "Hay un look del que me arrepiento, lo que pasa es que ahora lo vais a buscar y lo vais a poner, porque sois así de malas" bromea (con mucha razón, porque lo hemos encontrado y puedes verlo en el vídeo que acompaña a este tema). "Venga, me inmolo aquí mismo" continúa. "Fue cuando fui al estreno de Ghost. Me peiné y maquillé yo y parezco yo Ghost, soy un fantasma".

De ese citado equipo de profesionales de la moda y la belleza del que se rodea, ha aprendido un consejo que intenta poner siempre en práctica a la hora de vestirse y que tú también puedes copiar: "Un look tiene que destacar por su forma. Si no destaca por la forma, tiene que destacar por la textura. Y, si la textura no es interesante, tiene que ser importante el color. O sea, ver de estas tres cosas qué te hace resaltar".

Traje de Bleis Madrid y pendientes de Marina García

En cuanto a los looks de belleza, también nos deja claro que se apunta a un bombardeo y adora probar todas las tendencias, desde el popular clean look que adora la generación Z hasta los labios noventeros o toques glitter en la mirada pasando por peinados extralargos o de efecto wet, pero, en el fondo, le encanta llevar su característica melena rubia rizada al aire y se muestra feliz de lucirla en estas fotografías. Entre la lista de sus referentes beauty se cuela precisamente el nombre de Julia Roberts, icono de los 90 con una de las melenas más famosas de la época. También le encantan, desvela, los estilismos de Hailey Bieber, Blake Lively y Jennifer Lawrence.

Sus próximos poyectos

Teresa, quien repite en varias ocasiones durante nuestra conversación que "ama su profesión", estrena este mes de febrero en Movistar + la segunda temporada de El Inmortal, la cual califica como "muy madura, violenta y cruda": "Los personajes han madurado, están llenos de contradicciones y de impactos que les van a hacer modificar su manera de actuar. Hay muchas traiciones".

Vestido de Corsicana, pendientes de Marina García y zapatos de Lodi

Este proyecto poco -o, más bien, nada- tiene que ver con Valeria, la serie de Netflix basada en la popular saga de Elísabet Benavent en la que da vida a Nerea que le valió su salto a la fama y que califica como "la mayor inmersión y la mayor experiencia que he podido ganar como actriz, tanto profesionalmente como popularmente también". Porque es innegable que, para ella, este trabajo le supuso un auténtico desafío y un gran cambio de la noche a la mañana, que llevó bien gracias a terapia y el apoyo de sus familiares y amigos. Además, en su caso, considera que la edad le ayudó, ya que le sucedió a los 30 años y, en sus palabras, "ya no era ninguna niña".

Vestido de Mallory The Label y sandalias Lodi

Después de una comedia romántica totalmente naif y un thriller de narcotráfico, ¿qué es lo próximo? "Me apetecería meterme en algún drama un poco más costumbrista. Hacer algo un poco más cercano y contar algunos conflictos de la vida actual" confiesa. Además, la ilusión se multiplicaría si lo hiciera junto a Carmen Machi, una de sus actrices preferidas. "Me encanta la carrera que está sosteniendo. La he escuchado hablar de su método interpretativo y creo que estar a su lado sería todo un honor y un aprendizaje".

Vestido de Isabel Sanchís, collar PDPAOLA y zapatos Lodi

Fotografía: Inmaculada Mariscal

Estilismo: Pilar Lara

Maquillaje y peluquería: María Nebrera para Guerlain

Agradecimientos: Hotel Montera Madrid Curio Collection by Hilton