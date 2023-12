Gemma Pinto posa para FASHION: descubrimos a la modelo que ha enamorado a Marc Márquez

En los últimos meses, el nombre de Gemma Pinto ha comenzado a sonar con fuerza en la prensa debido a su relación con Marc Márquez, a quien esta catalana de 26 años define como "su mejor compañero". Al preguntarle por su relación con el piloto de motociclismo y la expectación que genera, sonríe con timidez y asegura que lo lleva con total naturalidad, sin forzar ni aparentar nada. Sin embargo, Gemma no solo le ha enamorado a él, sino que ya atesora más de 156.000 seguidores en redes -y subiendo- y cada vez acumula más trabajos para algunas de las firmas más destacadas en la industria de la moda. Como admite, sus estudios en Publicidad y Marketing le ayudan a comprender este sector de manera global. Al hablar con ella descubrimos que, precisamente, en esta profesionalidad y la sencillez que antes comentaba reside su encanto.

Nos damos cita en el emblemático Hotel Santo Mauro de Madrid para descubrir de cerca a esta polifacética modelo, publicista e influencer, quien llega con la cara lavada, un sencillo look con vaqueros, botas moteras y un plumas muy gustoso para resguardarse del frío al que no estaba acostumbrada después de varias semanas de locura viajando junto a su novio por Bali, Kuala Lumpur o Doha. Se define como una persona tímida, pero no tarda en relajarse y demostrar su maestría posando ante las cámaras con absoluta seguridad en sí misma: la cámara adora su belleza serena, a las pruebas nos remitimos. Charlamos con ella sobre moda, amor y el balance que hace de este 2023 que le ha dejado un sabor agrio con momentos dulces mientras posa con impresionantes looks de fiesta de algunas de las firmas españolas más buscadas.

Vestido de Juan Vidal, pendientes de Swarovski y sandalias de Mascaró

¿Cómo defines tu estilo?

No sé si decir clásico sería la palabra. Comfy, básico, pero siempre formal. Sí que es verdad que ahora con mi trabajo y las oportunidades profesionales que van surgiendo estoy arriesgando un poco más, incluso en mi día a día.

En tus últimos looks de invitada hemos visto prendas coloridas, sexys y cañeras. ¿Crees que poco a poco te atreves más?

Sí, justamente lo que decía antes. Estoy arriesgando cada vez más, saliendo de mi zona de confort, que para mí seria un traje chaqueta negro básico. También ahora, por el trabajo, me ciño a los dresscodes de los eventos, y la verdad es que cada vez me voy sintiendo más cómoda y a gusto, aunque a veces es dificil acertar con los dresscodes (jaja).

¿Quién te inspira en cuestiones de moda?

Sinceramente, cuando tengo ese día en el que no sé que ponerme voy a Pinterest a inspirarme e intento recrearlo. En Instagram también, obviamente, en perfiles como, por ejemplo, Gala González, Belen Hostalet… tienen un estilo que va muy acorde con el mío y me encanta descubrir nuevas maneras de combinar la ropa, accesorios…

¿Te gusta entonces pensar look para fiestas y eventos?

Si tengo eventos importantes, sí, porque la ocasión lo merece, pero, en cuanto a comidas o fiestas de navidad con familia y amigos, voy más al día y a lo que me apetece. Cuanto más cómoda y a gusto, mejor, ¡pero siempre chic!

Vestido Pedro del Hierro, anillos uno de 50 y zapatos Jimmy Choo

¿Cuál es tu tendencia preferida de cara a Navidad? ¿Te gustan los clásicos como las lentejuelas, el terciopelo, etc o prefieres innovar?

Pues este año no me ha dado ni por las lentejuelas ni por el terciopelo, aunque seguro que algo cae. Ahora estoy muy con el encaje, que está muy en tendencia y creo que favorece mucho.

¿Cómo comenzó tu andadura en la moda?

No puedo decir que desde pequeña, porque mentiría. De hecho, no era algo en lo que me fijaba, ya que en mi casa he estado siempre rodeada de chicos (tengo 3 hermanos mayores) y, en vez de fijarme en ropa e interesarme por la moda, jugaba a motos y coches. Fue sobre los 16 o 17 años cuando me empezó a llamar la atención el mundo de la moda, y justamente contactó conmigo una agencia y empezó todo.

¿Crees que tu carrera y tu trabajo te han ayudado a entender mejor las redes y sacarles partido a nivel profesional?

Por supuesto. Al final, al estudiar Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing y poder trabajar en ambas partes se me hace mucho más facil ver y saber gestionar las redes sociales. Sobre todo, entender lo que hay realmente detrás de cada publicación, de cada campaña. Creo firmemente que formarse es muy importante para una misma independientemente de lo que hagas después en un futuro.

Vestido de Redondo Brand y sandalias de Lodi

¿Qué crees que le gusta a la gente de tu perfil para atesorar más de 156.000 seguidores en redes?

Creo que la naturalidad con la que me muestro, la naturalidad de mi contenido. Me considero una chica muy sencilla, muy normal, con días normales como todo el mundo, con su trabajo, con sus más y sus menos, que me gusta estar rodeada de mi familia y amigos. Nunca voy a mostrar o hacer algo que no soy.

Vestido de Jen Ceballos x Mango, colgantes de Chaumet y Sandalias de Jimmy Choo

Desde hace unos meses has empezado a generar titulares y ser noticia a causa de tu relación con Marc Márquez. ¿Cómo llevas esta nueva exposición?

Un poco en la línea que comentaba antes, con la máxima naturalidad. Cuando no hay que forzar, cuando no hay que aparentar… todo sale bien ¡así que todo genial! Sigo siendo la misma y, la verdad, es como creo que salen mejor las cosas.

¿Qué es lo que más te gusta de él?

¡Difícil! Pero destacaría lo divertido que es y lo mucho que me hace reír. Me da la vida.

¿Cómo vas a celebrar las fiestas?

Rodeada de mi familia, haciendo mucha piña. Que nos necesitamos.

2023 te ha dado cosas preciosas, pero también momentos muy difíciles, como la muerte de tu hermano. ¿Qué balance haces de este año?

El otro día justo pensaba en eso y, literalmente, el 2023 ha sido un año de amor-odio, de infinitos altibajos. Me ha puesto en el camino a mi mejor compañero, he conocido a gente maravillosa, y he tenido mucho trabajo pero me ha quitado una parte de mí y eso no hay nada que lo compense. Simplemente, hace que el dolor y el vacío que siento sin él sea un poco menos.

Vestido de Isabel Sanchís y sandalias de Lodi

¿Qué le pides al 2024 tanto a nivel profesional como personal?

No me gusta pedir, pero por pedir…. a nivel personal, salud y mucho amor. Y, a nivel profesional, seguir trabajando, creciendo y aprendiendo siempre más y más del sector tanto de la comunicación como de la moda.

Fotografía: Inmaculada Mariscal

Estilismo: Pilar Lara

Maquillaje y peluquería: Kley Kafe para Dior Beauty

Agradecimientos: Hotel Santo Mauro