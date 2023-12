Descubrimos a Lucía Páramo: la 'influencer' nos habla de su pasión por la moda a sus planes de boda

Periodista, creadora de contenido, experta en marketing, ayudante de estilismo... y, hoy, modelo para FASHION. Lucía Páramo -a quien muchos conocen por ser la hermana del influencer Tomás Páramo, marido de María García de Jaime, y otros tantos por su estilazo- ha tocado todas las teclas de esta preciosa industria que se llama moda, pero no se cansa de la misma. Al contrario, afirma que cada día le apasiona más: "Llevo varios años trabajando en la moda y ahora mismo estoy en un punto que me encanta y soy muy feliz", nos cuenta en nuestro encuentro en el UMusic Hotel Madrid, donde nos descubre todas sus facetas, desde la profesional en la marca Himba hasta la más personal -sus planes de Navidad y su boda la próxima primavera-, y posa con cuatro imponentes looks de fiesta de las firmas españolas del momento: Encinar, Claro Couture, Redondo Brand y Jorge Vázquez.

Loading the player...

No es la primera vez que Lucía se pone en la piel de una modelo, y su sonrisa relajada frente al objetivo así lo prueba. Según nos explica entre foto y foto, suele ocupar este papel en los catálogos de Himba, la firma de moda que su hermano y su cuñada lanzaron en 2021 y en la que ella ejerce como responsable de marketing. Lo de ser imagen de la marca, nos cuenta, lo hace "para ahorrar recursos"."Solo llevamos dos años y lanzamos pequeños lanzamientos y drops a lo largo del año. Al final, tienes que ser una chica que vale para todo", explica divertida, antes de confirmar que trabajar en familia tiene su lado bueno y su lado malo.

Sobre trabajar con tu familia

"Mi hermano y yo nos entendemos con una mirada, y eso está muy bien. Pero discutes -porque es verdad que se discute- y puedes llevarte los conflictos a casa. Hay que tener cuidado, porque siempre nos hemos llevado muy bien y espero que siga siendo así", detalla sobre la relación profesional y personal que mantiene con Tomás, quien quiso contar con ella desde el lanzamiento de la marca. "Ver crecer una empresa de cero y saber que tú eres paret de ese crecimiento es muy bonito. Cada pasito es la suma del esfuerzo de todo el equipo", afirma.

Los trucos de estilo de una experta

Lucía también ha trabajado como asistente de estilista y, entre eso y sus pinitos delante de la cámara, ha aprendido muchos trucos de los profesionales como "llevar la camisa por dentro del pantalón para estilizar" o "aplicarse crema hidratante a modo de iluminador natural". También ha descubierto la importancia de elegir bien qué tendencias encajan en tu estilo y cuáles no -"nunca llevaría las braguitas con medias que están de moda"-, o de adaptar tu look de invitada a la temática de la ocasión. "Si voy a salir con mis amigas, me visto más cañera y cómoda; si voy a un evento navideño, me gusta el terciopelo", pone como ejemplos.

Lo que más disfruta de ser 'influencer'

Pero, sobre todo, lo que Lucía ha desarrollado en estos años en los distinos ámbitos de la industria es un estilo personal sencillo, cómodo y elegante que ha enganchado a casi 80.000 seguidores. Ahora, es habitual verla en eventos organizados por firmas de moda como Slowlove, de belleza como Dior Beauty, e incluso en grandes citas internacionales como en el Festival de cine de Venecia del pasado septiembre. "Cada día es diferente y eso es algo que me apasiona de mi trabajo, poder conocer a muchísima gente nueva y también poder hacer cosas que nunca me imaginé que pudiese hacer", afirma.

Sus próximos planes

Estos meses, además, compagina su labor de marketing en Himba y la creación de contenido en sus redes con otro proyecto prioritario que ocupa gran parte su semana: la preparación de su boda, que tendrá lugar la próxima primavera. "Aún no tengo el vestido definido, pero creo que casi lo he encontrado", revela en la entrevista, donde también nos adelanta que, esta Navidad, además de contar tantos lazos, lentejuelas y colorido festivo como este reportaje, estará protagonizada por el tiempo en familia.

Su vestido favorito de la producción, negro y con dos grandes lazos rosas en la cintura, lo firma Encinar. Lo lleva con sandalias de Lodi y pendientes y anillos de Suárez, y posa feliz con él en el Teatro Albéniz, donde se interpreta actualmente el famoso musical 'El fantasma de la ópera'.

El conjunto 'disco' que luce en el especial ascensor del UMusic Hotel Madrid, repleto de vinilos, pertenece a Claro Couture (igual que el vestido plata del vídeo) y está conformado por una camiseta de cuello perkins y una minifalda con un gran lazo. Lo completan las sandalas de Martinelli X Redondo Brand y pulsera y anillos Suarez.

La propuesta más sexy de este reportaje la firma Redondo Brand y es un minivestido con volantes y 'paillettes' de colores que la estilista ha combinado con pendientes de Isabel Guarch.

En este look de aires 'retro', Lucía posa con un precioso vestido con cristales y plumas de Jorge Vázquez, abrigo de pelo rosa del mismo diseñador, sandalias de Martinelli, y pendiente y anillo de Thomas Sabo.

Fotografía: Inmaculada Mariscal

Vídeo: Vita San Pedro

Estilismo: Pilar Lara

Peluquería: Iván Barreda de salones R'difusión para Kérastase

Maquillaje: Myriam Artiles para NARS

Agradecimientos a UMusic Hotel Madrid y Soy Olivia