La elegancia sencilla de Charlene de Mónaco en la celebración de la patrona del Principado La princesa ha llevado dos looks que representan muy bien el 'lujo silencioso' que es tendencia

Si bien en otro tipo de eventos Charlene de Mónaco es una de las royals más atrevidas y el colorido reina en su armario, en las celebraciones de la patrona del Principado, Santa Devota, últimamente prefiere la discreción. Así lo hizo el año pasado con un abrigo marrón a juego con un pantalón de traje y, este 2024, ha repetido apuesta por el minimalismo con dos estilismos sencillos, sobrios y muy elegantes. La princesa consorte, que esta misma semana cumplía 46 años, ha aparecido en los dos actos principales de estas fiestas junto a su familia y con unas elecciones de moda que reflejan muy bien el llamado "lujo silencioso", una de las tendencias del momento.

Un traje azul para el día

Inspirándose en el vestidor masculino (y, de hecho, a juego con su marido), Charlene ha escogido un sobrio traje azul marino para asistir a la tradicional misa de Santa Devota, celebrada esta mañana en la catedral del Principado. Se trata de un look especial gracias a la americana cruzada con doble botonadura y con largura por debajo de la cadera, un diseño de aire navy (también por su color) a juego con un pantalón de pinzas recto. La princesa lo ha combinado con un foulard en el mismo tono y un bolso de mano, y ha prescindido del abrigo puesto que, hoy, el sol brilla en Mónaco.

El "lujo silencioso" se define por los colores neutros, las siluetas sencillas y la preferencia por los básicos; tres características que cumple este look de Charlene. Pero esta potente tendencia avalada por iconos como Kate Moss, las gemelas Olsen o Rosie Huntington Whiteley también apuesta por incorporar accesorios clásicos y, sobre todo, exclusivos. Así lo ha hecho la esposa del príncipe Alberto: en su estilismo, no pasan desapercibidos los preciosos pendientes de diamantes que suman ese punto de riqueza al look.

Abrigo y botas para la noche

No ha sido ese el único estilismo que Charlene nos ha dejado con motivo de las celebraciones de Santa Devota. Anoche toda la familia acudió a la quema de la barca que inaugura la agenda de las fiestas de la patrona, y la princesa lo hizo con un look perfecto para una cita de invierno. Apostando por el dúo cromático que nunca pasa de moda, blanco y negro, lució un abrigo largo en el primero de los tonos y accesorios (foulard, guantes y botas) en el color complementario. Y tampoco en ese acto faltaron unos especiales pendientes, de perlas y más largos esta vez.

