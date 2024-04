Charlene de Mónaco recurre al clásico abrigo camel favorito de las 'royals' para el Festival de Circo de Montecarlo

A la hora de crear un buen fondo de armario con prendas que estilicen, aporten sofisticación y sean todoterreno, además de una buena camisa blanca, todas las celebrities, incluidas las royals, coinciden en que el abrigo camel es el máximo imprescindible. Este sobretodo que tiene diferentes versiones en sí mismo (puede ser más largo o más corto, con botones o cinturón, tipo batín o masculino) es el toque necesario para elevar cualquier estilismo de invierno y transformarlo por completo.

Bien lo sabe Charlene de Mónaco, que ha optado por él para crear el último atuendo con el que ha acudido junto a su marido, el príncipe Alberto, y sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, al Festival de Circo de Montecarlo. Toda la familia Grimaldi ha disfrutado de este espectáculo, convertido ya en tradición, que fue fundado por Rainiero de Mónaco en 1974, y para la divertida ocasión, Charlene se ha resguardado del frío con este abrigo de doble botonadura.

Sin embargo, no es la única que tiene esta prenda entre sus favoritas, ya que Kate Middleton, ha optado por él en varias ocasiones, creando siempre looks sofisticados. Así, además de verla con un abrigo camel que combinó con unos pantalones y un jersey de cuello vuelto azul marino en febrero del año pasado, la princesa de Gales volvió a ponérselo el pasado mes de noviembre cuando, acompañada del príncipe Guillermo, acudió con un total look en este color, a un evento benéfico.

Por su parte, la reina Letizia sabe que este tono neutro que es tan tendencia y que combina con el resto de la gama de colores y por eso, también se ha decantado por él en varias ocasiones. Así, además de la versión capa con cuello de pelo de Carolina Herrera que lució durante su visita a Suecia en 2021, la reina Letizia lo ha añadido a uno de sus últimos estilismos, el que llevó en noviembre en su visita de Estado a Dinamarca, firmado también por la casa de moda creada por la diseñadora venezolana.

No es de extrañar que casi todas las royals europeas se decanten por este abrigo que no dejamos de ver enlas propuestas de los diseñadores, porque es una prenda atemporal que nunca falla. Máxima de Holanda no falla nunca en sus estilismos y eso es, en parte, a que sabe que un buen abrigo marca la diferencia en un look. Por eso, la reina de los Países Bajos se atreve a combinarlo hasta con rojo, tal y como hizo hace unos meses en su visita a Róterdam.

