Mary de Dinamarca, elegancia atemporal con un look 'péplum' y sombrero de plumas La nueva reina de los daneses ha apostado por un sofisticado estilismo azul marino en su primer acto oficial tras la coronación

Ayer fue un día histórico para Dinamarca, ya que Federico fue sido proclamado nuevo rey en un acto que tuvo lugar en el balcón del Palacio de Christiansborg y ante cientos de ciudadanos. Junto a él estuvieron sus hijos y su mujer, Mary de Dinamarca, otra de las grandes protagonistas de la jornada y nueva reina de los daneses. Para este evento tan especial, se decantó, al igual que hicieron otras reinas europeas en sus respectivas proclamaciones, como Camilla y doña Letizia, por un total look blanco. Sin embargo, hoy, en su primer acto oficial tras la coronación, la Reina ha querido apostar por el azul marino, otro color muy elegante y apropiado, mediante un estilismo atemporal que reafirma su compromiso con la sostenibilidad.

La elegancia de una reina

La reina de los daneses ha escogido un look sencillo pero con detalles diferentes, un conjunto protagonizado por una chaqueta de cuello redondeado, cuerpo cruzado y corte a la cintura, de donde parte un volante estilo péplum, detalle que estiliza y potencia la figura femenina al máximo. La ha combinado con una falda midi evasé, una de las prendas preferidas de las royals europeas debido a su elegancia y versatilidad. Aunque este look podría perfectamente tratarse de una nueva incorporación a su armario, ya que es perfecto para una reina, lo cierto es que no lo estrena hoy, ya se lo habíamos visto el año pasado. Concretamente, fue en febrero de 2022 cuando lució por primera vez este dos piezas de la firma Ole Yde.

Ha completado con salones a juego, un par de puntera afilada y tacón alto de Gianvito Rossi, así como guantes de cuero y bolso de mano tipo sobre en piel texturizada de Quidam. Sin embargo, no cabe duda de que el accesorio más llamativo del conjunto ha sido el tocado, un sombrero de fieltro que no llevó la otra vez y que, además de proteger a Mary de la lluvia, ha aportado una dosis extra de originalidad y tendencia gracias a su gran adorno lateral de plumas ligeras.

El guiño a su suegra

No sorprende que haya querido incluir en su look un homenaje a su suegra, la reina Margarita, puesto que es algo que suelen hacer las royals en citas importantes. En su caso, Mary ha prendido de su chaqueta un broche de diamantes que rodean un gran zafiro central, una pieza que le regaló la madre de Federico de Dinamarca con motivo del nacimiento de su primogénito, Christian, en 2005. Desde entonces, lo ha llevado en ocasiones muy señaladas, como los bautizos de sus cuatro hijos, la confirmación de los dos mayores y, ahora, su primer acto como reina.

Ha lucido también unos pendientes de diamantes en forma de flor, así como uno de sus collares preferidos de los últimos meses, una fina cadena de la que cuelga la 'F', inicial del nombre de su marido, y otra con las de sus cuatro hijos.

