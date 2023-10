Cuando la moda de tendencia se une a la solidaridad: ocho capas con nombre de mujer

Ir a la moda de tendencia es fácil, pues la oferta que podemos encontrar es infinita. Sin embargo, apostar por ‘lo último’ y a la vez tener conciencia social, muchas veces no se dan la mano. Ahora, poner un granito de arena contra las desigualdades de género es posible gracias a la firma Pedro del Hierro y su colección solidaria de capas ByBy con el que se alude a un juego de palabras -bye bye, adiós en inglés- para despedirse de las “barreras y prejuicios que frenan el desarrollo profesional de las mujeres”.

VER GALERÍA

Una emotiva presentación en un reconocido enclave madrileño

ByBy ha sido un cuidado proyecto que se inició el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y que ha sido presentado este 25 de octubre en el madrileño Espacio Larra, en el que se ha contado con todos los implicados y con las prendas expuestas para la ocasión. En esta colección cápsula -que ya se encuentra a la venta-, ocho mujeres inspiradoras de diferentes sectores han codiseñado junto al director creativo de la línea femenina de Pedro del Hierro, Nacho Aguayo, ocho capas muy diferentes entre sí, pero que tienen en común el compromiso social y una creatividad en la que la personalidad de cada una de ellas se convierte en moda.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-La capa vaporosa es la obsesión de las invitadas con más estilo

Además, el 100% de los beneficios de esta colección solidaria se destinará a apoyar una iniciativa de emprendimiento femenino e impacto social. Y es que todas ellas han elegido una asociación benéfica a la que querer destinar estos fondos. Actualmente, un jurado compuesto por ocho mujeres relacionadas con el ámbito de la moda y la comunicación, quienes también han ejercido de mentoras (Mamen Sánchez, Charo Izquierdo, Cruz Sánchez de Lara, Ana Nuñez-Milara, Joana Bonet, Yolanda Sacristán, Mayka Sánchez y Sonia Fornieles), decidirá cuál de las causas recibirá lo recaudado según varios critéricos como su implicación social o de la mujer o su alcance. Las organizaciones propuestas son Argadini, Raft Cultural, Djouma, Asociación Amelya Lupus, Mujeres del Vino, ACompartir, El sueño de Vicky y Fundación Quiero Trabajo.

VER GALERÍA

¿Qué opina Nacho Aguayo sobre este proyecto?

"Lo que me supone haber hecho este proyecto es responsabilidad y orgullo y mucha alegría de dar a conocer a todas las personas implicadas tanto las mujeres que han diseñado las capas como los proyectos solidarios que acompañan. Cuando empecé a conocer estos perfiles me quedé muy bloqueado de no conocer a muchas de ellas o a casi ninguna y pensé que hay que conocerlas, darlas a conocer. Hay personas muy validas en España, gente increíble, que no tiene un altavoz como el que tengo yo. Es mi obligación intentar ayudar a darles voz, presencia, notoriedad y que se conozca su vida y su proyecto, porque son una maravilla", comenta a ¡HOLA! el diseñador Nacho Aguayo. Además, tiene claro que esta propuesta llegará a muchas mujeres. "Son unas capas que van destinadas a todas las mujeres que quieran darle uso. Hemos elegido perfiles muy diversos, de distintos rangos de edad, con distintas inquietudes. Las capas son muy diferentes entre sí y, al final, ayuda mucho a que muchas mujeres se vean reflejadas en esta colección cápsula", añade.

VER GALERÍA

-La reina Letizia convierte las capas en su mejor abrigo

¿Qué mujeres han codiseñado su capa con Nacho Aguayo?

Las mujeres elegidas para este proyecto provienen de sectores muy diferentes, pero su trayectoria es inspiradora por sus admirables logros. En este selecto grupo, encontramos a la exgimnasta olímpica y seleccionadora nacional de gimnasia rítmica Alejandra Quereda, la chef más joven en conseguir una estrella Michelín, Vicky Sevilla; la artista Carlota Pérez de Castro, la galardonada sumiller María José Huertas, las investigadoras Pilar Mateo y Dido Carrero; la luthier electrónica y compositora Reyes Oteo y la empresaria y coach Celia Rivero. Esta última, que presenta una capa con doble faz reversible “llena de posibilidades”, según sus propias palabras, ha contado como mentora con Mamen Sánchez, vicepresidenta del grupo ¡HOLA!.

VER GALERÍA