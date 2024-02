El desfile de Pedro del Hierro

Un país exótico como punto de partida de una colección es una fuente de inspiración a la que muchos diseñadores de moda han recurrido a lo largo de la historia. Pero lo que no es tan habitual es convertir la pasarela de Fashion Week Madrid en ese lugar. Nacho Aguayo y Alex Miralles, directores creativos de Pedro del Hierro, han logrado que espectadores y modelos -que terminaban el desfile bailando- se sintieran por unos minutos en La Habana, cuyo espíritu se evocaba a través de los estampados, los colores, los tejidos y las formas de su nueva colección de Primavera/verano 2024. Una propuesta impulsada por una banda tocando salsa en directo y acompañada por cuatro looks diseñados por Tamara Falcó, que, por supuesto, ha disfrutado del espectáculo desde el front row.

"En esta nueva colección hemos querido trasladar al 2024 el club cubano de La Habana de los años 40-50, esos en los que era todo glamur, fiesta y pasárselo bien, donde iban los actores de Hollywood de la época y todas las personas más glamurosas del momento", nos explica Nacho Aguayo, en el backstage, minutos antes del desfile. Así, un colorido rosa, lima y naranja de las fachadas habaneras tiñe los vestidos, un precioso porcelánico vintage se traslada al estampado de los looks... y la flor cubana, Hedychium coronarium, sirve de nexo de unión de principio a fin.

La colección incluye los vestidos -largos, cortos, midi- que adorarán las invitadas que sean algo bohemias, algo sofisticas, aunque Aguayo revela que, en su opinión, serán los trajes de pantalón la tendencia más potente en las bodas y fiestas de la próxima primavera. "Cada vez veo a más invitadas con sastrería, ya sea fluida o estrictamente traje, y luego mucho total look, conjuntos de blusa y falda, blusa y pantalón...", afirma sobre unos looks que también ha querido incluir en su desfile.

Sobre el nuevo invitado perfecto, en masculino, su compañero Miralles -diseñador de la línea de hombre- aconseja que, si buscamos algo diferente al esmoquin negro clásico, él apostaría por "introducir color de una manera decidida, llevarlo "a piel" con un fular o romper incluso la sobriedad con una prenda de punto o con una camiseta de tirantes"; propuestas, todas ellas, también presentes en la Primavera/verano 2023 de Pedro del Hierro.

Entre flores cubanas y colorido caribeño, cuatro looks de invitada en rojo y rosa firmados por Tamara Falcó, de quien Nacho nos cuenta que "es una mujer que tiene mucho bagaje en temas de moda, por consumidora y por creadora. Me gusta trabajar con ella porque nos saca de nuestra burbuja, nos da otro punto de vista. Es una persona muy sincera que te dice de manera muy educada lo que piensa, en qué está de acuerdo y en qué no, entonces a mí me parece que nuestra colaboración está siendo muy enriquecedora".