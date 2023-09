¿Es un vestido o un conjunto? La reina Letizia juega al despiste con su estreno floral en Londres

Semana muy intensa de compromisos para doña Letizia. El pasado lunes, la Reina participó en la entrega de los primeros Premios La Vanguardia. Allí, la esposa del rey Felipe VI, que compartió escenario con la cantante Bad Gyal, estrenó un entallado vestido con estampado floral de Dries Van Noten. Un día después, acudía a la inauguración de la Temporada 2023/2024 del Teatro Real y rescataba un diseño New Look que lleva sello español, pues pertenece a The 2nd Skin Co. Hoy, su agenda le ha llevado hasta Londres, ciudad a la que retorna tras su presencia en mayo durante los actos con motivo de la coronación de Carlos III. En esta ocasión, su viaje viene marcado por su comparecencia en el acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se ha celebrado en la sede de Cancer Research UK.

Un estreno floral con sello italiano

Para su nueva cita londinense, doña Letizia ha querido estrenar una compra muy original. A primera vista, parece que la Reina luce un conjunto de dos piezas, pero, sin embargo, se trata de un vestido. Con estampado de pequeñas flores en colores encarnados y rosas, la esposa del rey Felipe VI ha fichado una creación de Giorgio Armani (colección PreFall 2019) que presenta cuerpo liso con cuello elevado, manga larga que se adorna con detalle de efecto desflecado o deshilachado en un lateral y falda plisada por debajo de la rodilla, la cual se ciñe estratégicamente en la zona de las caderas.

Una cartera de mano en la que confía desde 2017

En sus manos, doña Letizia ha buscado la coordinación cromática al rescatar su cartera en color azul marino de Carolina Herrera. Este accesorio pertenecía a la colección de Primavera/Verano 2016 de este sello fetiche para la Reina y lo estrenó el 16 de abril de 2017. En cuanto a su calzado, la esposa del rey Felipe VI se decanta una vez más por unos salones destalonados de tacón sensato. Para culminar su estilismo, luce su anillo de Coreterno y pendientes de Gold&Roses, en concreto, el modelo Luzia que llevó por primera vez el 19 de junio de 2023.

