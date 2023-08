La clave por la que Emily Ratajkowski ha recuperado el collar de cordón que se llevaba en los 2000 Esta nueva e inesperada corriente de estilo de principio de siglo ya está arrasando en los looks más aplaudidos de la modelo y de las chicas que más inspiran en moda del 'street style'

Echar la vista atrás y pensar en las tendencias de moda que vestíamos hace unas décadas no siempre resulta una tarea agradable. Desde que las tendencias ‘Y2K’ volvieran a nuestras vidas, sin embargo, parece que hacerlo es un poco más fácil, y muchas de las prendas que creíamos que estaban denostadas o que rechazábamos volver a vestir ahora son, no solo las protagonistas de nuestros armarios, sino nuestras favoritas para crear looks juveniles, modernos y llenos de estilo.

VER GALERÍA

-Guía de nuevas estéticas: la moda de la 'gen Z'

Desde que a partir de 2020 las corrientes de principios de los 2000 iniciaran su revival y volvieran a invadir las calles, nos ha quedado claro que ya no podemos decir “de este agua no beberé”, pues ahora volvemos a lucir las piezas que tanto rechazamos y que arrasaban, en su día, entre las chicas adolescentes a principios de siglo. Hablamos de ropa como los pantalones de tiro bajo, los crop tops, los cinturones anchos, la lencería a la vista, los collares de perlas, las gafas de ciclista o, incluso, una de las últimas apuestas que Emily Ratajkowski ha sentenciado que regresa este año para elevar los conjuntos más cool del momento, los collares de cordón.

La modelo, que es una de las chicas que más inspiran en moda, se ha dejado ver en varias ocasiones paseando por las calles de Nueva York luciendo diferentes modelos de collares de cordón que se asemejan a aquellos que teníamos en nuestra lista negra, hasta ahora. Concretamente, ella ha escogido varios diseños en color negro que ha llevado con diferentes colgantes grandes de siluetas diversas; alternando desde estructuras redondas hasta otras más geométricas. Y aún hay más, ya que si antes nos gustaba llevar diseños sencillos, ella ido un paso más allá y ha decidido apostar por conjugar dos tendencias en una eligiendo esta tipología de accesorio en su versión doble, es decir, con un largo suficiente como para enrollarse alrededor del cuello y crear, primero, efecto choker, y después caer bajo el cuello o sobre el escote como si en lugar de un collar fueran dos.

VER GALERÍA

Los collares de cordón, un accesorio con historia

Mucho antes de que se coronaran como parte de nuestros accesorios, lo cierto es que en los años 60 los cordones ya fueron populares como parte del vestuario que definía a la estética hippie de la época, y eran lucidos en casi toda la paleta cromática combinados con colgantes artesanales y bohemios, como el afamado símbolo de la paz. Una década después, comenzó a formar parte de la indumentaria típica de surfistas, skaters y otros grupos urbanos.

VER GALERÍA

Ahora, en cambio, previas a Emily Ratajkowski, fueron las chicas danesas las que acapararon toda la atención de los focos en la Semana de la Moda de Copenhague presentárnoslos como nuestro próximo objeto de deseo. Lo hicieron luciéndolos en sus looks durante el mes de agosto de 2022, cuando se mostraron las primeras colecciones de lujo que adelantaban las tendencias de primavera/verano 2023. No se equivocaban, ya que su vuelta está siendo avalada por celebrities de renombre, y promete continuar llamando nuestra atención hasta que seamos nosotras mismas quiénes volvamos a lucirlos.

VER GALERÍA

Guía de estilo para vestir bien los collares de cordón

Como cualquier tendencia 'Y2K', de primeras parece difícil conjuntarlos. Si en cambio analizamos cómo se están llevando en las calles la labor es mucho más sencilla. El truco para acertar parece pasar por darles el espacio y la presencia que merecen, como Emily Ratajkowski demuestra llevándolos siempre con camisetas de escotes pronunciados. También resultan una opción fabulosa para crear estilismos de carácter boho con vestidos de cuello atado en la nuca o, incluso, para elevar conjuntos formados por prendas fondo de armario como aquellos formados por pantalones vaqueros y camisetas básicas de cuello redondo. Situándolos sobre estas últimas conseguirás que destaquen y creen el contraste definitivo capaz de convertirles en protagonistas. Una opción ideal para dar un plot twist a cualquier estilismo y ser la más original allá a donde vayas.