¿Y si los looks más inspiradores de la temporada estuvieran en el 'skatepark'?

En plena resurrección de las corrientes 'Y2K' -esas tendencias que triunfaban a finales de los 90 y, sobre todo, a principios de los años 2000-, la moda vuelve a demostrarnos que su memoria nunca olvida. Las estéticas más vistas en las calles a día de hoy, adoptadas sobre todo por la generación Z, han traído de vuelta el sufijo 'core' en una serie de pautas de estilo que no esperábamos: el Barbiecore (la apuesta definitiva por todo al rosa), el balletcore (la recuperación de los estilismos de ballet en los looks urbanos), el normcore (vestir efortless, sin apenas esfuerzo aparente) e, incluso, nuevas e ingeniosas apuestas que toman a personajes como referencia, como el Emilycore (vestir como la protagonista de Emily in Paris) o el Adam Sandler Core (recuperar los looks archi-desenfadados que viste el actor cuando se deja ver sobre el asfalto a diario). La lista de nuevas estéticas podría dar para crear un diccionario completo, pero, si hay una que en este final de año está destacando sobre el resto, esta es la del skatecore.

El skatecore consiste en, como su nombre indica, apropiarse la vestimenta propia que lucen los skaters. O lo que es lo mismo: crear looks descuidados y holgados que definen el estilo skater y que bien podrían ser ideales tanto para ir a la pista de patinaje, como para ir a dar un paseo. Eso sí, esta vez vuelve reinventado y se sitúa en un armario intermedio entre el que podría llevar Ryan Sheckler, Avril Lavigne o, también, la gran referente de moda, Hailey Bieber; porque por lo que hemos podido observar en las últimas imágenes de street style, las apuestas más repetidas pasan por dar prioridad a las prendas fluidas y cómodas con twists y guiños diferenciadores. O sea, se lleva la ropa que permite máxima libertad de movimiento, pero que, al mismo tiempo, incorpora detalles muy trendy que elevan su puesta en escena.

Si en series como The White Lotus hemos podido ver que marcas como Stussy hacían una entrada triunfal en los estilismos de las multimillonarias que protagonizan sus capítulos, lo cierto es que esta sugerencia de estilo de la producción lleva tiempo arrasando en likes como parte de los conjuntos de las chicas más estilosas del asfalto. Un éxito que algunas firmas de lujo y de renombre ya han aplaudido lanzando colecciones y líneas juveniles con aires urbanos dentro de sus propuestas, como hemos podido ver, entre otras muchas, a Tommy Hilfiger con Tommy Jeans, donde apuesta por diseños clásicos modernizados.

Son muchas las tendencias de este 'core' que hemos reiteradamente en los conjuntos de la temporada. Las gorras de béisbol hacia atrás se las hemos visto una y otra vez a Gigi Hadid; los pantalones slouchy son ya un icono del matrimonio Bieber, los petos denim se han coronado como favoritos de Alexa Chung, las sudaderas oversize ya son un sello de Rihanna, los plumíferos North Face a Bella Hadid, Kendall Jenner o Emily Ratajkowski; los sombreros de punto fascinan a las expertas del street style y, si hablamos de zapatos, los de suela duradera y robusta como las Vans triunfan, ya que apenas hay referente de estilo de la 'gen Z' que alguna vez se haya resistido a ellas. De hecho, las que fueron en su día una corriente de estilo 'emo', las Vans Slip Classic Checkerboard, vuelven (por segundo año consecutivo) a ser una tendencia viral y a ocupar parte del armario de celebrities adultas como Olivia Wilde.

Un 'core' con esencia

Los motivos que pueden explicar este nuevo auge del skatecore son varios. Por un lado, destila comodidad, que es una de las características más buscadas en la moda de los últimos años. Por otro, también es sinónimo de esencia, ya que sus siluetas se han mantenido fieles con el paso de los años, manteniendo casi los mismos patrones que antaño (excepto aquellas marcas como Supreme que han lanzado algunas colecciones con otras firmas de lujo más mainstream adaptando sus siluetas).

¿Cómo se lleva el skatecore?

Si bien las siluetas propias del vestuario skater no cambia, sí que puede hacerlo su manera de llevarlo. Hay insiders que apuestan por la versión extrema de esta corriente de moda y abogan por llevar todo en un mismo conjunto. Si antes el mix de camiseta oversize con pantalones cargo, plumífero, sombrero y zapatillas deportivas podía parecer una apuesta solo apta para los chicos, desde que el no-gender invadió la moda, la ropa es cada vez más inclusiva.Ya pocas piezas quedan que se puedan encasillar en un género concreto. Sin embargo, para las que se atreven con este combo o no les gusta cómo les favorece, también se pueden combinar diferentes estilos incorporando pequeños guiños de esta corriente.

Existen una gran infinidad de looks que toman micro pautas skatecore y las adaptan a prendas de otra índole. Un peto vaquero con una camisa debajo o un jersey sencillo es una apuesta apta para las más clásicas, las Vans con un traje son sinónimo de vanguardismo, y ya es una evidencia que los gorros o los plumíferos acompañan, a la perfección, a cualquier combinación: desde pantalones baggy o pitillo, hasta las faldas o los vestidos.

En un momento en el que 'todo vale', el truco para crear conjuntos estilosos pasa más por saber conjuntar bien las estéticas que nos dictan las tendencias sin tener que seguirlas al 100%, que por intentar imitarlas al máximo. Más que saber qué llevar, es saber cómo hacerlo.