La reina Sofía, toda una 'trendsetter' con su minibolso de lujo de cena en familia por Mallorca

Este fin de semana de agosto y tras varias actos virales, el rey Felipe VI terminó la 41ª edición de la Copa del Rey MAPRE de Vela en la que quedó subcampeón. Tras este emotivo momento, él quiso compartir un momento en familia al acudir a una cena en el centro de Mallorca. Un momento en el que estuvieron presentes su mujer, la reina Letizia; sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía; su madre, la reina Sofía, y su tia, la princesa Irene. Para la ocasión, las elecciones de moda de las presentes volvieron a ser virales y, precisamente, la de la esposa del rey emérito Juan Carlos I llamó la atención por su modernidad, siguiendo los dictados de las trendsetters.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Los looks de cena de la realeza

En esta cena en familia, ha sido el primer momento en el que hemos pido ver a toda la familia junta. A varios de los miembros, les habíamos visto en el posado familiar en la sierra de la Tramontana o en la recepción a las autoridades baleares. Sin embargo, este año es la primera vez que vemos a la reina Sofía junto a sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El look de la reina emérita Sofía

Para la ocasión, la reina Letizia recuperó un vestido plisado de Mango en su color favorito tradicionalmente hablando, el rojo. Por su parte, la princesa Leonor estrenó un diseñoY si doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía causaron sensación con sus looks improvisados de cena, la reina emérita doña Sofía no se quedó atrás y, sobre todo, por un complemento que gusta a las trendsetters. En su look, la madre del rey Felipe Vi quiso combinar su vestido estampado y tipo kaftán de Valeria Cotonier con un accesorio de trensetter. En lugar de un bolso, y siguiendo la tendencia impuesta por Jacquemus, se decantó por un minibolso de tamaño pequenísimo. En concreto, lució una creación en miniatura del modelo Amazona 12 de Loewe. estampado de Springfield y la infanta Sofía uno de Babbaki, que presentaba el estampado ikat tan característico de las islas baleares.