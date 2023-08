'High Fashion Twitter' es el fenómeno que debes conocer si eres una fan real de la moda de lujo

"¿Alguien me puede decir si este bolso es auténtico?", "¿podéis identificar esta chaqueta por mí?", "¿se vuelven a llevar las zapatillas estilo padre o son solo un meme?". Estas preguntas son tan solo algunas de las muchas que invaden cada día el High Fashion Twitter, o, mejor dicho, #hftwitter. También puedes llamarlo #highfashiontwitter, #highfashion, #highfashionvintage, y casi con cualquier denominación que quieras siempre y cuando incluya las dos primeras palabras o sus iniciales. Puede que no sepas de qué estamos hablando, porque, a no ser que seas un amante de la moda real o un nerd de la misma, es difícil saberlo.Tan difícil como también datar su nacimiento y a sus creadores, pues son tantos los usuarios que se han unido a esta etiqueta (muchos anónimos) que identificarlos no es tarea fácil.

VER GALERÍA

-Las 12 tendencias inesperadas de la primavera/verano 2023

El rastro de High Fashion Twitter dice que los primeros tweets bajo este título nacieron en 2014 de la mano de usuarios jóvenes estudiando o recién licenciados de las escuelas de moda de mayor prestigio; como Parsons, FIT o la afamada San Martins entre otras muchas. En sus orígenes se dedicaban exactamente a lo mismo que hoy en día: debatir, discutir, promocionar o informar sobre noticias o cualquier materia de moda de lujo en los 280 caracteres que permite la red social que le da nombre.

VER GALERÍA

Parecía que la moda estaba en Instagram, y desde 2020, también en TikTok, pero nos equivocábamos. Los que más saben del universo del textil de alta gama participan en este movimiento y comparten absolutamente todo lo que puedas imaginar sobre esta materia. Pinchar en cualesquiera de sus hashtags es sinónimo de encontrar noticias de actualidad, preguntas de usuarios que piden ayuda para saber la firma responsable de algunas prendas, reseñas, recuerdos de colecciones vintage, memes de momentos emblemáticos de las Semanas de la Moda y alfombras rojas, o teorías sobre diseñadores y sus creaciones. Si recordamos que esta plataforma es la que mayor libertad de expresión permite todo cobra más sentido.

-Las mejores tiendas vintage asequibles de España

VER GALERÍA

El High Fashion Twitter, un arma de doble filo

Bajo su influencia encontramos un sinfín de aficionados y expertos que diseccionan y estrujen la moda hasta no poder hacerlo más. Aunque parece que siempre se puede, pues la imaginación es infinita y tanto el ingenio como la maldad se encuentran el otro lado de la pantalla también. De hecho, al igual que hay muchos comentarios positivos y resulta una manera fabulosa de estar al día en todas las novedades de lujo y de compartir experiencias y opiniones, resulta también un cajón oscuro en el que muchos usuarios terminan, por capricho, denunciando cuentas hasta eliminarlas (sobre todo aquellas que comentan en contra de las marcas que incluso conocen los que no saben de moda, como Chanel o Versace), y les responden con dureza y condescendencia. Muchos de los que iniciaron este proyecto son los que ahora infravaloran, humillan y después logran eliminar las cuentas cuyo contenido no les gusta. La imagen frívola -y un poco sectaria- de la moda, en realidad, era esto. Una especie de 'reina cotilla' que publica sin temor a las consecuencias y genera polémica.

VER GALERÍA

-Las plataformas de moda que existían antes que las influencers

A pesar de esta faceta, lo cierto es que al mismo tiempo muchos de los que amamos la moda encontramos en esta etiqueta una manera de informarnos, y de conocer al detalle todo lo que sucede en el sector de la mano de expertos y profesionales que trabajan en la industria, y que permanecen al margen de cualquier interés que podría estar en otros medios de comunicación o vías de expresión. Es una manera de aprender y contrastar informaciones, así como de fomentar el pensamiento crítico basándose o cuestionando experiencias de otros usuarios. Cierto es que cada vez hay más cuentas eliminadas que participaban en el High FashionTwitter, pero todavía quedan muchas con las que podemos iniciar conversación o actuar como espectadores pasivos de lo que ya es todo un espectáculo.