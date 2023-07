Asistimos a la Global Gift Gala con Eva Longoria: 'La moda no tiene edad, yo mejoro con los años' Nos damos cita con la actriz en Marbella, donde nos desvela su icono de estilo, sus tratamientos de belleza preferidos y sus planes de vivir en España

De los Oscar a los Globos de Oro o los festivales de Cannes y Venecia, es habitual ver a Eva Longoria desfilar por las alfombras rojas más prestigiosas del mundo para promocionar sus proyectos en la industria del séptimo arte con vestidazos de ensueño y joyas exclusivas. Pero, cuando los focos se apagan y charlas con ella, descubres que, tras ese mundo de lujo y glamour, hay una mujer sencilla, humilde y que, en sus propias palabras, siente responsabilidad de devolver a aquellos que lo necesitan parte de ese privilegio que la vida le ha dado.

Por ese motivo, lleva más de 17 años -desde que empezó a despuntar con su papel de Gaby en Mujeres deseperadas- siendo embajadora de la fundación Global Gift, creada por María Bravo y Alina Peralta, y ejerciendo como anfitriona de honor en las ya famosas galas que organizan alrededor de todo el mundo con el objetivo de recaudar fondos para distintas asociaciones benéficas. Una de las más importantes para las fundadoras de la asociación, por motivos sentimentales, es la que se celebra cada verano en Marbella, que este año cuenta con el patrocinio del grupo de restauración Casanis Group y su CEO Zazou Belounis. Hasta la ciudad malagueña nos desplazamos para vivir desde dentro, junto a Eva y sus socios, este sofisticado evento en el que se dan cita moda y solidaridad. Desde allí, la actriz nos cuenta todos los detalles de esta gala, pero también su intención de vivir en España para siempre, así como sus claves de moda y belleza.

¿Cómo y por qué decides vincularte a María Bravo para crear la fundación ?

Bueno, para mí esto es el trabajo de mi vida. Siempre, desde chiquitita, he hecho trabajo filantrópico. Yo tengo una hermana con necesidades especiales y aprendí de mi familia, de mi mamá, que tenemos que contribuir a los demás, y esto era parte de mi ADN desde hace mucho. Cuando empecé a tener fama por Mujeres desesperadas, cuando toda mi vida cambió, yo noté que tenía un altavoz para dar voz a cualquier cosa que quería decir. En ese momento María y yo empezamos a hablar de hacer algo enfocado especialmente a ayudar a mujeres y niños en todo el mundo, buscamos fundaciones que son responsables a nivel fiscal, que están haciendo cambios en sus comunidades, cambios en las vidas de familias…Y aquí estamos, 17 años después.

En estas galas además siempre tenéis invitados especiales que os ayudan a dar voz a los proyectos. ¿Qué celebrity que no haya asistido a ninguna te gustaría que lo hiciera?

Yo tengo matrimonio filantrópico -como yo lo llamo- con Ricky Martin, Miguel Bosé, Maluma, Victoria y David Beckham, Serena Williams… Ellos utilizan su voz y su plataforma para atraer más atención, para recaudar fondos. Y tener tantos amigos celebrities que quieren ayudar es, para mí, un gran honor. Que todavía no haya venido a ninguna gala... ¡Alejandro Sanz! Sí, que venga Alejandro Sanz a cantar.

Hacemos llamamiento a Alejandro Sanz para que venga a alguna Global Gift Gala entonces...

¡Sí! Alejandro, te toca, es tu turno. Y Kylian Mbappé, que ya nos apoya pero tiene que venir. Eso me encantaría, pero es verdad que tenemos mucha suerte de tener ya muchos embajadores en todo el mundo que quieren ayudar y eso es increíble.

Hablabas de Victoria Beckham, que además es una gran amiga y tú eres una gran embajadora de sus diseños...

¡Sí! Victoria es clásica, es icónica. Ella tiene un ojo y un gusto increíble, entiende perfectamente la feminidad. Y yo creo que cuando tú sientes una manera concreta de ser mujer, puedes entrar a otro mundo, a otra dimensión para hacer los diseños perfectos.

No sé si viste que nuestra reina, Letizia, fue a la coronación de Carlos III con un look de Victoria...

¡Wow! ¿No iba de moda de España? Qué curioso, un guiño british. Espectacular.

¿Cómo afrontas este tipo de galas a nivel estilístico? ¿Te gusta buscar look o te da pereza?

No, me gusta porque estamos celebrando estas fundaciones y esto es parte de mi trabajo, pero es un trabajo que disfrutamos mucho, estamos poniendo la luz y más atención para la gente que está haciendo los cambios. Y queremos crear una atmósfera muy divertida y glamurosa.

Cuando acudes a estos actos, tus looks se comentan en todo el mundo, así que también das visibilidad al acto de esa forma...

¡Claro, sí!

Tú adoras los vestidos ajustados, con transparencias, escotazos y aberturas como el que llevas hoy, y los luces mejor que mujeres de 20. ¿Crees que la moda no tiene edad?

¡Muchas gracias! No, no, no tiene edad. Yo creo que estoy mejorando con los años.

¡Totalmente! ¿Algún secreto para estar así de estupenda?

Pues en el rostro me estoy haciendo mucho micro needling con Morpheus 8, el Evolve, todo este tipo de tratamientos, lásers y todo eso, me encantan para tener una piel luminosa.

Si solo pudieras nombrar a una persona ¿Quién dirías que es tu icono de estilo?

¡Victoria Beckham! Sin duda.

¿Qué diferencias ves entre el estilo de las estadounidenses y las españolas?

Yo creo que sois mucho más sexies aquí.

¿Sí? Se suele decir que es al revés...

¿En Estados Unidos? ¡No! Bueno, en las alfombras rojas quizás es diferente, pero eso no representa realmente la moda de Estados Unidos. Pero para mí, porque España está cerca de París y cerca de Londres, hay influencias. En Europa los países están muy pegados, hay una gran influencia internacional aquí. Y en Estados Unidos estamos en una burbuja, con los ojos tapados porque no hay otra cosa.

Tu relación con España es muy especial. Aunque la Global Gift Gala se hace en todo el mundo, ¿tiene esta más significado para ti?

Sí, acabo de grabar en Figueras seis meses. He estado aquí seis meses, vengo cada verano a Marbella, tengo una casa aquí en Marbella, yo soy asturiana... España tiene un lugar muy especial en mi corazón.

¿Te planteas quedarte a vivir aquí?

Sí, claro. De momento creo que vamos a empezar la segunda temporada de la serie que estoy haciendo en Cataluña, y voy a estar aquí seis meses más. Tengo mi casa aquí. Pero sí, mi sueño es vivir en Europa, seguro.

Acabas de estar de promoción en Madrid, te vimos en ruedas de prensa e incluso fuiste a La Resistencia en una entrevista con Ozuna que fue muy viral

Ay, gracias. Fue la primera vez que hice un programa en español, bueno, fui a El Hormiguero pero con pinganillo. Pero sí, tenía miedo. Él [David Broncano] es muy gracioso. Es un programa muy diferente, me lo pasé muy bien, ¡no esperaba esas preguntas!

Sé que no quieres hablar nada de trabajo porque ahora mismo estás apoyando la huelga de guionistas y actores en Hollywood, pero te quería preguntar si consideras que en la industria del cine, a partir de una edad, es más difícil para las mujeres que para los hombres conseguir un papel

No sé... Antes sí, ahora todo está cambiando porque hay muchas más plataformas, muchos más canales, muchas más maneras en las que tú puedes hacer tu propio contenido. Y con esto, cualquier persona puede ser directora, puede ser productora, puede ser actriz, puede ser cantante. Mira todos los cantantes que empezaron en TikTok o en Instagram… Ya no tienes que esperar a que la industria te llame.

Sobre la Global Gift Gala de Marbella

Como nos explicaba Eva, son numerosas las celebrities que asisten a estas galas benéficas, en este caso, han sido, entre otros, Miguel Bosé, Amaury Nolasco o Paula Echevarría y Miguel Torres. Asimismo, en cada evento eligen a qué organización dar los fondos que donan tanto estos rostros conocidos como el resto de invitados. "Es difícil seleccionar los proyectos porque nos llegan muchos. Intentamos filtrar por la misión que tenemos, que es ayudar a los niños necesitados, que es lo más urgente. También para empoderar a la mujer y que pueda mantener a sus hijos. Hay tantas necesidades...", nos explica María Bravo, quien señala que, para ella, la gala de Marbella es la más especial ya que es su tierra y ve de primera mano los beneficios y el cambio que supone para esas familias el dinero que les llega.

Lo mismo le ocurre a Zazou Belounis, fundador del grupo Casanis Group, que este año ha querido entrar como patrocinador empujado, al igual que Eva y María, por cuestiones personales. Concretamente en Marbella, las donaciones van destinadas a Casa Ángeles, un centro de día para ayudar a niños con capacidades especiales y sus familias. "Yo tengo un hermano con capacidades especiales, y, cuando conocí Casa Ángeles y lo que hacía Global Gift quise, cuando la vida me lo permitió, ayudar a estos niños que tienen necesidades" nos cuenta. El exfutbolista, que posee actualmente cuatro restaurantes de éxito en este enclave andaluz, ha contribuido personalmente y a través de sus negocios. "La idea es ir colaborando cada vez más y ayudar en todo lo que podamos durante todo el tiempo posible", explica.