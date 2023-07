De escote cascada y con doble lazo: así ha sido el vestido de Edurne en su preboda ibicenca con De Gea

La de Paddy y Llorente en Mallorca no será la única boda con sello celebrity que las Baleares acojan este fin de semana. La cantante Edurne y el futbolista David De Gea se darán el "sí, quiero" este sábado en Menorca. La de alargar las bodas y hacerlas durar más de una sola jornada parece ser una tendencia en auge, que acabará, probablemente por instaurarse como costumbre. Para dar a sus invitados la bienvenida a la isla, Edurne y De Gea han celebrado una preciosa preboda ibicenca a la que los aproximadamente 80 asistentes han acudido vestidos de blanco. No han restado sin embargo protagonismo a la novia, que ha brillado con un estilismo de escote desbocado o en cascada y doble lazo. Su elección no ha pasado desapercibida y te contamos más detalles.

Para esta ocasión especial, Edurne ha escogido un diseño sencillo de corte ibicenco. Un vestido recto de tirante espagueti con cuello desbocado de color blanco. Como es habitual en los diseños isleños, la pieza escogida por la cantante llevaba una falda cruzada que le daba un aire boho-chic a su estilismo. Este se veía asimismo acentuado por la doble lazada del traje a la espalda.

Edurne ha completado su look con un peinado sencillo de onda rota al natural, sandalias de esparto con plataforma y un maquillaje discreto con ahumado de ojos en negro y labial rosa. Ha llevado unos pequeños pendientes y un minimalista colgante brillante. De Gea, por su parte, ha escogido un traje de chaqueta de lino en crudo. Juntos han disfrutado de la compañía de sus allegados en un restaurante a pie de mar donde han celebrado un cóctel. La pareja llegaba con su hija Yanay, que también vestía de blanco.