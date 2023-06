La princesa de Gales estrena la americana de Zara que fue viral gracias a 'Emily in Paris' Kate Middleton se ha fijado en la popular serie de Netflix para construir su último look de trabajo

Ya de regreso en Reino Unido tras la celebración de la boda real de Hussein de Jordania, la princesa de Gales ha retomado su agenda oficial con una visita al Centro Familiar de Windsor para conocer las actividades caritativas que allí se llevan a cabo. Lejos de brillar con un vestido de lentejuelas o los pendientes que heredó de Isabel II, Kate ha vuelto a darnos una masterclass sobre cómo vestir cómoda y elegante en la oficina, y la prenda estrella del look no es otra que esta americana cruzada de cuadros azules con botonadura metálica, de Zara. Sus seguidoras más fieles no se sorprenderán, pues saben que la Princesa tiene en su armario otra decena de chaquetas similares de la misma firma española, pero pocas recordarán la curiosa anécdota que esconde. ¡La vimos primero en una serie de Netlix!

VER GALERÍA

- La historia de los pendientes españoles que unieron a 'Emily in Paris' y la reina Letizia

La princesa de Gales ficha la americana de Zara viral de Emily in Paris

Los estilismos de trabajo de Kate suelen fusionar de forma equilibrada la formalidad del workwear y la comodidad necesaria para hacer frente a un largo día de recados, de ahí que se detacantase por complementar esta nueva chaqueta española con un top blanco de mangas abullonadas, de Ralph Lauren; pantalones rectos de crepé negro, de L.K. Bennet, y unas bailarinas planas de terciopelo oscuro, de Emmy London.

Llama la atención que, si bien es la primera vez que viste esta americana de cuadros, la prenda no se encuentra disponible en la web de Zara, pero se debe a que pertenece a una colección anterior. Eso sí, sabemos que se vendía en su momento por 49,95 euros. Y es que la tuvimos en nuestro radar hace casi dos años, cuando su debut en el vestuario de Emily in Paris la convirtió en un fenómeno viral.

VER GALERÍA

- Fichamos las prendas de Zara vistas en la tercera temporada de 'Emily in Paris'

No es cosa rara que la moda española tenga su lugar en el vestidor de Emily Cooper, protagonista de la serie, especialmente si nos referimos a prendas del catálogo de Zara. De hecho, en su tercera entrega figuraron más de 12 diseños del gigante de Inditex. Esta americana, sin embargo, la recordarán solamente sus fans más fieles porque apareció en el cuarto episodio de la segunda temporada, que se emitió en diciembre de 2021.

A diferencia de la princesa de Gales, quien optó por la versión de la chaqueta con cuadros azul celeste, el personaje de Lily Collins la lució en verde, conjuntada con un dos piezas estival de Dolce & Gabbana.

VER GALERÍA

- Todo sobre las bailarinas españolas que arrasaron en 'Emily in Paris': 'A Lily le encantaron'

Podemos decir que, a pesar de que Kate y Emily tengan estilos completamente diferentes, las dos han sabido adaptar un mismo diseño de americana, este versátil modelo cruzado de cuadros con botones metálicos, a su registro propio. Mientras que el personaje de Lily Collins no escatima en cuanto a colores y texturas, la Princesa ha mantenido una misma línea sobria y solo ha querido añadir como accesorios los pendientes Emperatriz de diamantes y el collar Empeatriz Mini de oro blanco y diamantes, ambos de Mappin & Webb.