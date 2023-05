La princesa Leonor, la más bohemia con su vestido 'made in Spain' en la confirmación de Sofía La primogénita de los Reyes ha llevado un vestido 'made in Spain' en la misma gama de colores que su hermana, su madre y sus abuelas

Igual que hiciera su hermana, la princesa Leonor, hace dos años, la infanta Sofía ha recibido hoy el sacramento de la confirmación en la iglesia Asunción de Nuestra Señora de Aravaca. Una celebración que ha compartido con sus compañeros de clase y en la que ha estado arropada por sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, y por la Princesa, además de tres de sus abuelos: la reina Sofía y los padres de doña Letizia. Y, casualidad o seguramente no, todas las mujeres de la familia han escogido looks en la gama de rosas y frambuesas, siendo el vestido estampado de Leonor el estilismo más bohemio y veraniego de todos.

Desmarcándose por completo del look que llevó en su confirmación, en 2021, y dejando así patente su evolución de estilo en estos dos años, la Princesa ha optado por un vestido midi de flores en tonos cereza y azul de la firma española Polin et moi. El diseño, made in Spain según indican en su página web, cuenta con escote en pico, mangas abullonadas, cintura ajustada y falda de vuelo; una combinación de detalles que realza la silueta sin restar comodidad. El vestido, bautizado como Rosario, está disponible en la tienda online por 89,95 euros.

No es la primera vez que esta firma española se cuela en el vestidor de la Princesa. El pasado verano, por ejemplo, llevó otro vestido floral, así como unas alpargatas, uno de los productos más icónicos de la marca fundada por los hermanos Víctor y Nuria (hijos de Mercedes Marrero) en 2015. En solo ocho años, Polin et moi se ha convertido en una de las casas favoritas de las invitadas más bohemias gracias a sus diseños "afrancesados y mediterráneos", según se definen.

Accesorios prestados

Para mantener la apuesta por la comodidad, Leonor ha escogido el zapato favorito de las royals en verano, las alpargatas. En concreto, ha optado por un modelo de cuña alta con empeine y cintas en azul marino, a juego con los matices más oscuros del estampado de su vestido. Es un par -de la marca Calzados Picón- que pertenece a su madre, quien lo estrenó en un viaje a Cantabria en 2020. El bolso de mano que completa el look de la Princesa también es prestado: lo ha tomado del armario de Sofía.

La infanta Sofía, protagonista gracias a su mono 'Barbiecore'

Como la Princesa, la reina Letizia también ha escogido alpargatas de cuña, de color beige en su caso, para acompañar su sencillo estilismo de blusa rosa y pantalón culotte en blanco roto. Una combinación muy discreta con la que cedía toda la atención a la verdadera protagonista del día, la infanta Sofía, que ha llevado un llamativo mono fucsia con el que se suma a la tendencia Barbiecore y se confirma como la más moderna de la familia.