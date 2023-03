Máxima recicla el vestido español más favorecedor que une a las 'royals'

En esta mañana, Máxima de Países Bajos ha vuelto a volcarse con una de las causas que más le preocupan, la salud mental. Después de dedicar varios gestos a este motivo durante el año pasado y de, incluso, inaugurar la fundación MIND Us, -donde se trabaja para mejorar la salud mental de los jóvenes y de la que ocupa el cargo de presidenta de honor-, hoy ha querido apoyar el proyecto de cuatro empresas del país, una iniciativa llamada Emprendimiento contra la soledad. Para la presentación de este programa, que cuenta con los Reyes entre sus patrocinadores, la Reina ha vuelto a confiar en un look con sello español, con el que, además, ha coincidido con doña Letizia.

Un diseño de Inditex que va camino de ser un favorito

Se trata de un vestido de Massimo Dutti en un largo midi con corte a la cintura, que además cuenta con un original cuello alto por delante y tipo camisa por detrás. Una prenda muy favorecedora gracias a su estructura y color, que Máxima de Países Bajos ya ha utilizado otras dos veces: la primera en octubre de 2020 en un encuentro con el Convenio de Formación Musical, en Utrecht, y la segunda, en marzo del año pasado en una de sus visitas a Estados Unidos. El magnetismo de este vestido es tal, que la reina Letizia también ha caído rendida a sus pies y se lo ha puesto hasta en cuatro ocasiones, la última el diciembre pasado en el 15º aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA.

Por su parte, la reina Máxima ha optado por combinarlo con unas botas de caña alta del mismo tono, el modelo Laura, de Gianvito Rossi. Su diseño holgado y tipo slouchy, hace que queden genial con este tipo de vestidos. Además, si un look funciona, ¿para qué cambiarlo? Es lo que ha debido de pensar Máxima, que no solo ha reciclado este vestido made in Spain y el mismo calzado, sino que también ha vuelto a recurrir al mismo bolso de asa corta y cierre de hebilla, el modelo Le Diva, de la firma belga Delvaux. Un mismo estilismo, como muchos otros, utilizado varias veces que demuestra, no solo el poder de apostar por prendas y accesorios atemporales, sino el compromiso por parte de las royals de tener un armario más sostenible.

A diferencia del look de hace un par de años, esta vez, la reina de los holandeses ha dejado el abrigo con flores bordadas a un lado, para lucir por completo este vestido tan español que bien podría parecer un dos piezas de blusa y falda. Además, también ha cambiado su peinado y en lugar de por un recogido, se ha decantado por dejar la melena suelta y peinada hacia atrás. Y como está claro que a Máxima le gusta cuidar todos los detalles, ha lucido unos pendientes preciosos en forma de aro con detalles rojos que combinaban a la perfección con todo su estilismo.

