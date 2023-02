El vestidazo de Elle Fanning con sello español que favorece (¡y mucho!) a las rubias

No hay aparición en la que el vestuario de Elle Fanning (tanto dentro como fuera de ficción) no nos enamore a primera vista. La veinteañera es el perfecto ejemplo de cómo adaptar la moda a nuestro estilo propio, y para pisar las alfombras rojas suele optar por piezas de lo más especiales y muy difíciles de conseguir gracias en parte a la ayuda de su estilista, Samantha McMillen. En el after party de los Globos de Oro la vimos enfundada en un impecable traje vintage de Alexander McQueen, y hace unos días volvía a acertar con una propuesta de lo más elegante para un evento de belleza celebrado en la ciudad de Nueva York, un look con el que confirma cuál es el tono que las rubias deberíamos añadir a nuestro repertorio.

Desde el pasado mes de junio, la protagonista de la exitosa serie The Great, es la embajadora internacional de los perfumes de Paco Rabanne. Firma que organizó una espectacular fiesta en Lotte New York Palace para el lanzamiento de Fame, la fragancia a la que ha prestado su rostro en una campaña global que ya inunda las calles de las grandes capitales. Una especial ocasión para la que decidió estrenar un impresionante atuendo satinado verde de inspiración ochentera digno de la gala de los Oscars que le sentaba de maravilla y que curiosamente tiene origen español.

A diferencia del clásico traje metálico que luce en el shooting, como mencionábamos al inicio, para la velada que ha reunido a decenas de reconocidos rostros, Elle ha optado por una opción mucho más sofisticada que aprueba que el color verde botella favorece (¡y mucho!) a las rubias como ella. Y por supuesto que este vestidazo brillante que parece haberse confeccionado sobre su esbelta firgura, está firmado por la casa de costura cuyo fundador nació en Guipúzcoa y se trasladó a París a finales de los años 30. Este ajustado diseño de cuello alto, hombreras marcadas y manga larga, un precioso y fino drapeado en el pecho y aberturas en el costado decorado en la cintura con un delicado broche joya en forma de flor, podría ser uno de los más bonitos que ha estrenado hasta la fecha.

Y a diferencia de lo que podríamos pensar, no, este look de diez con el que nos ha conquistado no se trata de ninguna pieza de archivo. Bien es cierto que estamos acostumbradas a ver a la promesa de Hollywood lucir atuendos vintage, pero en esta ocasión se ha dejado llevar por las novedades de la maison. Este vestido verde con el que nos ha quitado el hipo y nos recuerda al famoso lencero de seda que lució la actriz Keira Knightley en la película de Expiación, en realidad forma parte de la colección Resort 2023 que presentaron en la Semana de la Moda de París en mayo de 2022. Un modelo conocido como Bejeweled que encontramos disponible en tienda por un precio de... ¡casi 2.000 euros!