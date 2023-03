El vestido 'efecto piernas infinitas' de Paula Echevarría se cuela en la alfombra roja del Festival de Málaga Es posible que el look de la modelo Sarah Loinaz, que acude por primera vez a esta cita, te haya resultado familiar

El viernes 10 de marzo daba comienzo la 26 edición del Festival de Málaga con la gala inaugural que reunió, como cada año, a numerosos rostros conocidos frente a las puertas del Teatro Cervantes. Aunque a lo largo de los nueve días que dura este festival veremos, seguro, más de un look que nos dejará boquiabiertos, por la alfombra roja ya han desfilado celebrities e influencers que han lucido diseños de todo tipo: desde elecciones clásicas a propuestas más atrevidas, de esas que, aunque implican cierto riesgo, dejan sin palabras. Pero si has estado atenta a todos los estilismos, es posible que el de la modelo Sarah Loinaz, que acudía por primera vez a esta cita, te haya resultado familiar.

En diciembre de 2022 tenía lugar la 28ª edición de los Premios Forqué. Una gala a la que Paula Echevarría, que entregaba uno de los galardones, acudió con un elegante vestido de terciopelo verde de Alejandro de Miguel. El mismo vestido que ahora ha llevado Sarah. Se trataba de un diseño con una amplia abertura en la falda que, como ya hizo en su día Angelina Jolie, permitía posar en la alfombra roja presumiendo de piernas. Un gesto que, después, han imitado numerosas actrices y al que, el año pasado, se sumaba con orgullo Paula.

Pero eso no era todo. Y es que, aunque se trataba de un vestido, gracias al tejido semitransparente de la zona del abdomen, podría parecer que la actriz llevaba un conjunto compuesto por un crop top, con los hombros marcados, y una falda alta con algo de cola. El diseño creaba así un efecto óptico que permitía alargar todavía más las piernas. Paula completaba su estilismo con sandalias de Lodi del mismo tono que el vestido y unos favorecedores pendientes de Del Páramo Vintage Joyas.

Un look de belleza con similitudes

Para aquella ocasión, Paula Echevarría optaba por recoger su cabello en una coleta pulida, una elección cómoda, fácil de llevar y muy favorecedora. La modelo, sin embargo, se ha decantado por un recogido bajo que, aunque no se aprecia especialmente bien en las imágenes, tiene un acabado Y2K tal como hemos podido comprobar en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Y es que, en un plano en el que se ve de espaldas a Sarah, hemos podido ver que el recogido deja sueltos los mechones finales de un moño.

En cuanto a su maquillaje, Paula confiaba en Miguel Álvarez, YSL Beauty National Makeup Artist, que dio protagonismo a los ojos de la actriz con eyeliner y pestañas infinitas. Además, daba un toque de color al añadir algo de verde en la línea interna inferior del ojo. Para los labios eligió un labial con brillo y poco color para que el look no quedara sobrecargado. Sarah, por su parte, confiaba en el equipo de Dior Beauty para crear un maquillaje muy favorecedor que también centra la atención en los ojos gracias a un elegante ahumado y a unas cejas muy definidas.

Verde, el protagonista de la alfombra roja

El negro o el rojo han sido, desde hace años, los colores preferidos por las celebrities para posar frente a los fotógrafos en las grandes galas. Sin embargo, el blanco o los rosas ganan cada vez más espacio. Algo parecido sucede con el verde, un tono que aunque no suele ser el preferido, se cuela tímidamente entre las elecciones de la alfombra roja. En la inauguración del Festival de Málaga hemos visto lucir este color a la actriz Mina El Hammani. La intérprete de Élite ha llevado un diseño drapeado de manga larga y escote Bardot, un vestido verde con pronunciado escote en V firmado por Andrew Pocrid. También Ana Fernández eligió este tono para un diseño ceñido de manga larga y cuello alto y de tejido texturizado. Sarah Loinaz fue la única invitada en optar por el terciopelo con un diseño de manga larga con detalle cut out semitransparente y una pronunciada abertura en la falda. Pero hay más: la actriz Lucía Jiménez, Natalia Figeroa, la mujer de Raphael, o Itziar Castro no han dudado en sumarse a este tono.

