Lo que no sabías de los pendientes multicolores de la Reina: hablamos con una de sus creadoras

El jueves 23 de febrero de 2023, la Reina despertó con una cita en su agenda institucional que le gusta especialmente y a la que lleva acudiendo desde 2009, la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid. Allí, doña Letizia volvió a acaparar la atención de los amantes del mundo de la moda, pues este evento siempre ha ido acompañado de looks significativos. De hecho, ha viralizado apuestas como su kimono de cuero de kimono de cuero de 2019, su conjunto sostenible de 2021 o su traje sastre con truco de 2022. Este año, tampoco ha defraudado y ha llamado la atención con dos estrenos de los que todo el mundo habla. Por un lado, lució un nuevo vestido rosa de inusual corte oversize que pronto se supo que era de uno de los más aplaudidos diseñadores españoles. Sin embargo, también captaron todas las miradas sus pendientes, y por varias razones.

Unos nuevos pendientes con juego de color

Cuando pudimos ver en detalle el look de doña Letizia en la 42ª edición de ARCO, liberamos la atención del vestido rosa que le acompañaba y pudimos apreciar los complementos que le acompañaban. Y, sin duda, sus pendientes fueron de lo más atrayentes. Y es que la Reina lucía unos nuevos diseños que, curiosamente, eran distintos entre sí, pues, aunque compartían la misma forma, el que lucía en el lóbulo derecho tenía distintos colores al que mostraba en el izquierdo. Original elección de la que se desconocía la firma… ¡hasta que se desveló el misterio!

Un sello español que trabaja con artesanos

Confiando en las firmas con sello español, la Reina había escogido unos pendientes bautizados con el nombre de modelo Babidi (65 euros). E indagando tras estas originales y elegantes piezas se encontraba el sello de Cashfana, marca tras la que se encuentran las hermanas Esther y Maria Fàbrega, unas auténticas emprendedoras. ¡HOLA! ha hablado con ellas para conocer más (concretamente, con Esther) sobre cómo llegaron estos pendientes a Palacio, si han vivido el ‘efecto Letizia’ y otros detalles que te cautivarán.

Esther Fàbrega, ¿cómo fue el momento de ver a la Reina con vuestros pendientes? ¿Cuándo os enterasteis de que los había llevado?

Estábamos de sobremesa con mi familia. Abrí el móvil y, de repente, vi que había una foto de la Reina en la que lucía mucho y tenía una elegancia natural. Entonces mis ojos fueron directamente a los pendientes y vi que me resultaban familiares. A los pocos segundos, recibimos muchísimos mensajes y se confirma que los pendientes son de Cashfana. Fue una gran sorpresa y satisfacción. No dábamos crédito. Fueron unos minutos fantásticos de sorpresa, incertidumbre… por si eran o no nuestros. Y mi familia estaba expectante, porque decían que la Reina podía llevar nuestros pendientes. Así que nos quedamos boquiabiertos.

¿Sabíais que los llevaría para la inauguración de ARCO?

No, no sabíamos nada. No obstante, nos pareció súper acertado porque no hay mejor momento que lucirlos en ARCO que es el marco de explotación artística vital, una feria de arte contemporáneo. La situación perfecta para la creatividad, el arte, la creatividad, la exposición de nuevas obras jóvenes… Nos pareció perfecto.

¿Tenéis conocimiento de cómo llegaron al joyero de la Reina vuestras piezas?

Llegaron a través de su estilista, y le estamos súper agradecidas.

¿Creéis que lucirá algún otro diseño vuestro en el futuro?

Estos pendientes encajan con la personalidad y estilo de doña Letizia. Nuestra Reina está presente en muchísimos escenarios, sabe elegir el qué y el cómo en cada uno de ellos. Por lo que es probable que en un futuro luzca nuestros diseños porque estamos seguras de que las nuevas colecciones le van a gustar y ella sabe elegir muy bien para cada momento.

¿Por qué creéis que ha elegido estos pendientes y a vuestra firma?

Podríamos decir que ha habido una serie de coincidencias. Somos una firma española, joven y emprendedora y ARCO es un espacio de primeras obras de los que serán grandes artistas. Es un escenario muy acertado. Además, diría que los pendientes encajaban perfectos para esta feria y su vestido. Son una pieza original, con mucha luminosidad y los cuatro colores de los pendientes combinan muy bien entre ellos y dan mucho juego a la hora de llevarlos y lucirlos. En definitiva, era la combinación perfecta: ARCO, vestido de Moisés Nieto, Cashfana, marca joven y emprendedora.

A nivel personal, ¿qué ha supuesto para vosotras ver doña Letizia con una creación de Cashfana?

Un gran conocimiento al trabajo, muchísima gratificación y no impulsa muchísimo a seguir teniendo grandes retos y querer vestir a grandes personalidades. Es un gran gesto de la Reina y le estamos muy agradecidas.

Y a nivel empresarial, ¿qué efecto ha tenido que llevara la Reina uno de vuestros pendientes? ¿Se ha notado el ‘efecto Letizia’?

Supone una aceptación del producto y muchísimo interés por la marca. Y, sobre todo, por quién está detrás de esa marca porque a la gente le gusta saber quién está detrás de la firma. Por eso, hemos tenido muchísimos mensajes de que acababan de conocer nuestra marca, muchísimas enhorabuenas… y mucho interés por la compañía. Y eso se traduce en ventas. Se ha notado significativamente y notablemente que llevará doña Letizia nuestros pendientes. De hecho, han sido sold out y estamos ahora en preventas. Estamos muy contentas. Además, de esa colección que son ocho modelos, también hemos hecho sold out. Estamos súper agradecidas.

Hablando en concreto de los pendientes de doña Letizia, ¿qué tienen de especiales estos en cuanto a diseño o fabricación? Es decir, ¿qué les hace únicos?

Diríamos que les hace únicos la combinación de los cuatro colores. Combinan perfectos entre sí, aportan muchísima luminosidad al rostro y dan juego a la hora de vestir porque al ser cuatro tonalidades puedes hacer un look con uno de ellos y no limitarte a uno. ¡Muy versátiles!

Fomentáis el trabajo artesanal, ¿cómo es vuestro proceso de creación que apuesta por una cercanía con los artesanos?

Efectivamente, apostamos por un trabajo artesanal. Todos nuestros productos están hechos por artesanos. Nos gusta fomentar la cultura, la tradición y el origen. Traer de cada lugar lo típico y tener cosas originales de su país.

Cashfana no solo da nombre a vuestra firma, sino que encierra un significado muy concreto que tiene que ver con cómo nació la marca, ¿no es así? ¿Contarnos sobre ello?

Exactamente. El nombre de Cashfana viene de ‘Cash’ de Cashimire; ‘fa’ de Fàbregas que es nuestro apellido y ‘na’ de una tercera amiga que inició con nosotras esta aventura (Anna). Estábamos en la universidad, en segundo y tercero de carrera; y un grupo de amigos nos fuimos a hacer unas prácticas a Bangladesh, al banco de Muhammad Yunus, de los pobres más pobres. Estuvimos un mes de prácticas y, al acabarlo en Nepal haciendo un trekking por el Anapurna, estábamos en Katmandú y fuimos a una tienda para buscar regalos para nuestras familias. Nuestros padres siempre que viajábamos desde pequeñas nos hacían un mes antes realizáramos una búsqueda y contactar con lo típico artesanal y gastronómico de ese país que íbamos a visitar. Por lo tanto, sabíamos que de Nepal teníamos que llevar a nuestras familias pashminas de cashmire. Por lo tanto, en cuanto a firma, empezamos con bufandas de Cashimire durante la universidad.

Empezó como hobbie, estábamos contentas… hicimos nuestro primer pop up en un hotel antes de Navidad en Pamplona… Empezó Instagram… y tuvimos muy buena acogida. Pero después de la universidad, lo tuvimos que dejar (las dos somos abogadas). Maria se fue a trabajar a Shanghái, yo me fui a Nueva York… volvimos a España. Mi hermana se casó en noviembre de 2019 y, en 2020 el 1 de marzo, yo, Esther, que es la que vive en España, me cambio del derecho al turismo. A los 10 días, entra el confinamiento y nuestra empresa cierra, nos ponen en ERTE y dije ‘es el momento perfecto para empezar con Cashfana’ porque siempre queríamos mi hermana y yo hacer un proyecto común. Tuve la ocasión perfecta y todo el tiempo del mundo para enfocarme en la empresa que es hoy. Seguimos con el mismo nombre, pero con producto distinto.

¿Cómo resumiríais vuestra historia como firma?

La resumiríamos como una evolución en nuestra vida porque, desde pequeñas mi hermana y yo, recibíamos de nuestros padres que tuviéramos un ‘pocket money’ para que fuéramos conscientes de lo que cuesta el dinero y organizáramos nuestro plan, para autofinanciáramos nuestro ocio, por ejemplo.

¿Qué lugar tiene la sostenibilidad a la hora de crear vuestras piezas?

Nosotros no trabajamos ni creamos con grandes inventarios por lo que no sobreproducimos. Producimos aquello que sabemos que vamos a vender, por eso mismo, cuando entras a la página web, es muy probable que te encuentres con productos sold out porque no trabajamos con gran stock.