La reina Letizia se viste de largo con una alternativa muy romántica al vestido clásico

Como viene siendo habitual desde 2005, don Felipe y doña Letizia han recibido al Cuerpo Diplomático Acreditado en España, un acto que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid y que, tras la Pascua militar, supone la segunda ocasión del año en la que la Reina debe vestir de largo. Y si el pasado 6 de enero apareció guapísima con un diseño de Felipe Varela que había estrenado diez años antes, precisamente, en este misma recepción, esta mañana ha optado por una fórmula más original: reemplazar el vestido de gala por una combinación de blusa y falda larga.

Una blusa blanca, con mangas abullonadas y lazada el cuello, junto a una falda en rosa larga en rosa pastel, plisada y muy sencilla, ha sido el dúo protagonista del look de Letizia esta mañana. No es la primera vez que sustituye el vestido de gala por otras opciones más modernas. De hecho, ya en su primera recepción al Cuerpo Diplomático Acreditado en España, hace ahora 18 años, prefirió un conjunto de chaqueta y falda. En otras ocasiones, han sido tres las piezas que ha combinado (americana, top y falda), y en 2019 optó por un conjunto muy similar al de hoy, con camisa blanca y falda de terciopelo burdeos. Con todas estas opciones, la Reina, una de las royals más reconocidas por su estilo a nivel internacional, amplía un código de vestimenta, el de gala, que podríamos imaginar mucho más reducido.

Una blusa reciclada y unos pendientes muy especiales

Además, aunque nunca había lucido esta falda, por lo que suponemos que se trata de una nueva pieza de su vestidor, no sucede lo mismo con la blusa: es la misma (de Carolina Herrera) que le vimos en este look de trabajo de 2017, cuando la llevó con un pantalón de cuadros, stilettos y un bolso de Zara. Así prueba la versatilidad de ese gran básico de fondo de armario que es la camisa blanca: encaja igual de bien con pantalón como con falda, que ha sido su apuesta de hoy y que ha completado con zapatos escotados en el mismo rosa pastel, de Lodi.

La melena retirada detrás de las orejas y perfectamente peinada, dejaba a la vista unos originales pendientes de piedras de colores que han sido el complemento estrella de su look. Se trata de una creación de Tous diseñado en exclusiva para ella en 2014. No ha sido la única joya con significado especial sino que también ha lucido su anillo de la firma Coreteno, una nueva pieza favorita -y con mensaje- que parece no quitarse desde comienzos de año.